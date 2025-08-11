¡Ö¥Ñ¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡ß¥Ý¥±¥Ô¡¼¥¹¡×¥³¥é¥Ü³«ºÅÃæ¡ª²Æ¤é¤·¤¤¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥½¡¼¥À¤¬ÅÐ¾ì¡¡¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤â
¡¡¥¿¥Ô¥ª¥«&¥¯¥ì¡¼¥×ÀìÌçÅ¹¡Ö¥Ñ¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡×¤¬¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤Î¡È¥Ô¡¼¥¹¡É¤Ê¤¯¤é¤·¤òÉÁ¤¯¡Ö¥Ý¥±¥Ô¡¼¥¹¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¡¢8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÁ´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥±¥Ô¡¼¥¹¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥¿¥Ô¥ª¥«¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï2¼ïÎà¤Ç¡¢¥Ñ¥¤¥ó¤È¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥óÉ÷Ì£¤Î¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥½¡¼¥À¤Ë¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¥¸¥å¥ì¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥ó¥«¥é¡¼¤Î¥Ô¥«¥Ô¥«¥½¡¼¥À¡×¤È¡¢¿Íµ¤¤Î¥é¥à¥Í¥½¡¼¥À¤È¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥¸¥å¥ì¤Î¡Ö¥¢¥¯¥¢¥«¥é¡¼¤Î¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥½¡¼¥À¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢¥Ý¥±¥Ô¡¼¥¹¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬²Æ¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎBIG¥Þ¥ë¥Á¥«¥Ã¥×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï4¼ï¤ÎÃæ¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¡¢¥Ý¥±¥Ô¡¼¥¹¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Éâ¤ÎØ¤Ë¾è¤Ã¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥¹¥È¥í¡¼¥¿¥°É÷¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬¡¢7¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¤Ä¤â¤é¤¨¤ë¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¤È¥Ý¥±¥Ô¡¼¥¹¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥¿¥Ô¥ª¥«¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï³Æ620±ß¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤ß¡£º£¸å¡¢Âè2ÃÆ¤ÎÈÎÇä¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
