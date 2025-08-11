■台風11号(ポードル)

【画像】今後の天気

8月11日15時50分発表 気象庁

11日15時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 日本の南

中心位置 北緯21度10分 (21.2度)

東経132度20分 (132.3度)

進行方向、速さ 西 20 km/h (12 kt)

中心気圧 985 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

25m/s以上の暴風域 全域 55 km (30 NM)

15m/s以上の強風域 全域 220 km (120 NM)

12日3時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 沖縄の南

予報円の中心 北緯21度10分 (21.2度)

東経129度25分 (129.4度)

進行方向、速さ 西 25 km/h (14 kt)

中心気圧 985 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

予報円の半径 65 km (35 NM)

暴風警戒域 全域 120 km (65 NM)

12日15時の予報

種別 台風

強さ 強い

存在地域 沖縄の南

予報円の中心 北緯21度50分 (21.8度)

東経126度50分 (126.8度)

進行方向、速さ 西 20 km/h (12 kt)

中心気圧 980 hPa

中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)

最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)

予報円の半径 95 km (50 NM)

暴風警戒域 全域 150 km (80 NM)

13日15時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 台湾

予報円の中心 北緯24度25分 (24.4度)

東経120度30分 (120.5度)

進行方向、速さ 西北西 30 km/h (16 kt)

中心気圧 996 hPa

中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)

予報円の半径 155 km (85 NM)

14日15時の予報

種別 熱帯低気圧

強さ -

存在地域 華南

予報円の中心 北緯26度05分 (26.1度)

東経113度25分 (113.4度)

進行方向、速さ 西北西 30 km/h (17 kt)

中心気圧 1002 hPa

予報円の半径 220 km (120 NM)

■沖縄への影響は

台風第１１号は、１２日から１３日に強い勢力で先島諸島に接近する見込みです。先島諸島では、１２日から大しけとなり、１３日は暴風となる見込みです。暴風やうねりを伴う高波に警戒してください。風が強まる前に早めの台風対策が必要です。

［気象概況］

台風第１１号は、１１日９時には日本の南の北緯２１度１０分、東経１３３度２５分にあって、１時間におよそ２０キロの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルで中心から半径５５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。また、中心の北東側２８０キロ以内と南西側２２０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

台風第１１号は、日本の南から沖縄の南を西よりに進み、１２日から１３日に強い勢力で先島諸島に接近する見込みです。



［波の予想］

１２日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ４メートル うねりを伴う

宮古島地方 ５メートル うねりを伴う

八重山地方 ６メートル うねりを伴う

１３日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ４メートル うねりを伴う

宮古島地方 ６メートル うねりを伴う

八重山地方 ７メートル うねりを伴う



［風の予想］

１２日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

宮古島地方 北東の風 １８メートル （３０メートル）

八重山地方 北東の風 １８メートル （３０メートル）

１３日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

宮古島地方 東の風 ２３メートル （３５メートル）

八重山地方 東の風 ２５メートル （３５メートル）



［雨の予想］

１２日１２時から１３日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

八重山地方 ８０ミリ



［防災事項］

先島諸島では、１２日から風が強く吹く見込みです。強風に注意してください。また、１３日はさらに風が強まり暴風となる見込みです。八重山地方では、暴風に警戒してください。なお、宮古島地方でも１３日は、台風の進路等によっては暴風となるおそれがあります。先島諸島では、風が強まる前に早めの台風対策が必要です。

沿岸の海域は、沖縄本島地方と先島諸島では、１２日からうねりを伴いしけとなり、先島諸島では次第に大しけとなる見込みです。うねりを伴う高波に警戒・注意してください。

八重山地方では、台風の進路等によっては、１３日は警報級の大雨となるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。

先島諸島では、１２日から発達した積乱雲の下での落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に十分注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■今後の天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより