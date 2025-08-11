◇パ・リーグ ソフトバンク3ー1日本ハム（2025年8月11日 みずほペイペイD）

ソフトバンクは日本ハムを3ー1で下し、首位攻防3連戦を3連勝とし、5連勝。本拠地での連勝を12とし、05年の最多に並んだ。1−1の4回に牧原大成内野手（32）が勝ち越しの適時右前打を放った。先発の大関友久投手（27）は6回1失点で、自身初の10勝目を挙げた。

1点を追う3回2死二塁、近藤がフルカウントからの7球目、日本ハム・孫易磊（スン・イーレイ）の変化球をうまく拾い、右中間への適時二塁打。2日連続のタイムリーで同点に追いついた。

1−1の4回、先頭の柳町が四球を選ぶと、1死から山本、野村の連打で満塁のチャンスをつくった。日本ハム先発の孫易磊をマウンドから引きずり下ろし、2番手・上原から牧原大が勝ち越しの適時右前打を放った。

2−1の7回1死一、二塁、代打・中村が適時左前打。二走・近藤が気迫のヘッドスライディングを見せ、大きな追加点を奪った。

先発の大関は初回に万波に先制弾を浴びるも、集中力を切らさず粘投。5回2死から水野の右翼フェンス直撃の三塁打でピンチを迎えたが、続く郡司を捕邪飛に打ち取り、ガッツポーズで喜んだ。6回4安打1失点と試合をつくり、自身初の2桁勝利に到達した。

チームは首位攻防3連戦で3連勝。05年以来、20年ぶりの本拠地最多タイ12連勝とした。