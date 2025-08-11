◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク 3-1 日本ハム(11日、みずほPayPayドーム)

ソフトバンクと日本ハムによる首位攻防3連戦。ソフトバンクが3連勝で、4ゲーム差と勝差を広げています。

この日は初回から日本ハムが先制。先発・大関友久投手が、2アウトから万波中正選手の一発を浴びます。反撃を見せたいソフトバンク打線でしたが、対する先発・孫易磊投手の前に決定打が出ず。2回まで無得点と抑えられました。

しかし3回、1アウトからダウンズ選手がヒットで出塁。2アウトまで追い込まれるも、近藤健介選手の打席でダウンズ選手が盗塁を決め、2アウト2塁とチャンスを拡大します。近藤選手はこの好機を生かし同点タイムリー。試合を振り出しに戻しました。

さらに4回には孫投手をとらえたソフトバンク打線。先頭の柳町達選手が四球で出塁すると、山本恵大選手と野村勇選手の連打で1アウト満塁の好機をつかみます。ここでマウンドは日本ハムの2番手・上原健太投手にスイッチ。ここで打席に向かった牧原大成選手は、5球目のカットボールをとらえ、勝ち越しタイムリーを放ちました。

先発・大関投手は初回に浴びた一発以降、粘投を継続。ピンチを招くも要所を抑え、強力日本ハム打線に得点を許しません。この日は6回89球を投げ、被安打4、奪三振4、1失点でマウンドを降りました。

その後も1点差と緊迫の展開が続いていましたが、8回。2アウト1、2塁の場面で代打起用された中村晃選手が値千金のタイムリーを放ち、2点とリードを広げます。

7回以降は、藤井皓哉投手、松本裕樹投手、杉山一樹投手がピンチを招く場面もあるも無失点リレー。ソフトバンクが勝利しました。