´Ú¹ñ£Â£Ì£Á£Ã£Ë£Ð£É£Î£Ë¤Î¥¸¥§¥Ë¡¼¤¬¹¹ð¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó³¦¤ÇÀ¤³¦ÅªÃíÌÜ¤ÎÅª¤Ë
¡¡£Ë¡½£Ð£Ï£Ð¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Â£Ì£Á£Ã£Ë£Ð£É£Î£Ë¡×¤¬ËÜ¶È¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¹¹ð¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤Ç¤ÎÀª¤¤¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¤ÏÀè·î¡¢Åì¥¢¥¸¥¢Á´°è¤Ç¡Ö¥¢¥µ¥Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥É¥é¥¤¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥É¥é¥¤¤¬Åì¥¢¥¸¥¢¤ÇÅý°ì¤·¤¿¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ï½é¤Ç¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¤¬¥Ó¡¼¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤Î¤â½é¤á¤Æ¤À¡£
¡Ö£²£°£±£·Ç¯¤Ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤Î¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¤È¡¢Ä¹Ç¯à¥É¥é¥¤¤Î´éá¤À¤Ã¤¿¡Ê£²£²Ç¯¤Þ¤Ç¡ËÊ¡»³²í¼£¤ò£Ã£Í¶¦±é¤µ¤»¤Æ°ÊÍè¤Î¡¢À¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼¤Îµ¯ÍÑ¡£Åìµþ¡¦½ÂÃ«£Ð£Á£Ò£Ã£Ï¤ÎÏÆ¤ËµðÂç¹¹ð¤ò½Ð¤¹¤¢¤¿¤ê¡¢¼ã¼Ô¤ä¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤òÁÀ¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¹¹ð´Ø·¸¼Ô¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¥ì¥Ö¤È²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥¸¥§¥Ë¡¼¡Ê£²£¹¡Ë¤À¡£º£Ç¯£³·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¤Ç¡¢¡Ö¥¸¥§¥Ë¡¼¡¢¥¸¥§¥Ë¡¼¡×¤È¤Þ¤ë¤ÇÀöÇ¾¤Î¤è¤¦¤ËÏ¢¸Æ¤¹¤ë³Ú¶Ê¡Ö£ì£é£ë£å¡¡£Ê£Å£Î£Î£É£Å¡×¤Ï¡¢Á´À¤³¦¤Ç¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°Îß·×ºÆÀ¸¿ô¤¬£µ·îÃÊ³¬¤Ç£²²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥§¥Ë¡¼¤Ï£±£¸Ç¯¤«¤é¡¢À¤³¦Åª¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥·¥ã¥Í¥ë¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö£±£¹Ç¯¤«¤é¤Ï£¶Ç¯¤¢¤Þ¤ê¡¢´Ú¹ñ¤Î¹âµé¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡¦£È£Å£Ò£Á¤Î¥â¥Ç¥ë¤âÌ³¤á¡¢Çä¾å¤²¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤ºÇ¶á¡¢·ÀÌó¤¬½ªÎ»¡£º£¸å¤Ï¥·¥ã¥Í¥ë°ìËÜ¤Ç¤¤¤¯¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÁ°Æ±¡Ë
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë£È£Å£Ò£Á¤Î¥¸¥§¥Ë¡¼¤Î¸å³ø¤Ï¡¢£Ë¡½£Ð£Ï£Ð¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Ó£ô£ò£á£ù¡¡£Ë£é£ä£ó¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê£²£´¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¤ÏºòÇ¯¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó³¦ºÇÂç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥á¥Ã¥È¥¬¥é¡×¤Ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥È¥ß¡¼¥Ò¥ë¥Õ¥£¥¬¡¼¡×¤ÎÏÈ¤Ç½ÐÀÊ¤·¡¢£Ë¡½£Ð£Ï£Ð¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¥á¥Ã¥È¥¬¥é»²²Ã¼Ô¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£
¡Ö¥á¥Ã¥È¥¬¥é¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó³¦ÃíÌÜ¤Î¿Í¤¿¤Á¤·¤«»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£º£Ç¯»²²Ã¤ÎÃËÀ£Ë¡½£Ð£Ï£Ð¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¡Ø£Â£Ï£Ó£Ó¡Ù¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ç£Ó£Å£Ö£Å£Î£Ô£Å£Å£Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¸¥§¥Ë¡¼¤Ïº£Ç¯¤â£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç½ÐÀÊ¡£²Ã¤¨¤Æº£Ç¯¤Ï£Â£Ì£Á£Ã£Ë£Ð£É£Î£Ë¤«¤é¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡¢¥ê¥µ¤È¡¢¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥ó¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡¦¥í¥¼¤â»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¥¸¥§¥Ë¡¼¤¿¤Á¤Ïº£¡¢À¤³¦Åª¤Ë¥Û¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤ÈÆ±´Ø·¸¼Ô¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£