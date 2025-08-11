【数量限定】金木犀と銀木犀はどちらも魅力的「VECUA Honey」から香りを楽しめるアイテムが登場中だよ〜

BCLカンパニーが展開する「VECUA Honey」は、2025年8月4日から「金木犀」と「銀木犀」の香りを使用したアイテムが数量限定で販売しています。

秋を先取りできる2つの香り

蜂蜜を使ったコスメブランド『VECUA Honey』のワンダーハニーシリーズから、金木犀のやさしい香りと、夜空に漂う銀木犀をイメージしたロマンティックな香りが季節限定で登場しました。

「ピュアキンモクセイ」は、咲き始めのみずみずしい金木犀にベルガモットの爽やかさが香る、やわらかくもすっきりとした印象。「トワイライトギンモクセイ」は、ほのかに甘い銀木犀にブラックベリーを添えたフルーティーな香りです。

・湯上りうるおいボディミルクピュアキンモクセイ＜保湿乳液＞

入浴直後の濡れた肌に使えるボディミルクです。ベタつかない軽やかなテクスチャーが特徴で、お風呂上りも乾燥からお肌を守ります。

ふんわりと香る「ピュアキンモクセイ」で、リラックスタイムを演出します。

容量は240g、価格は1760円です。

保湿成分として、ハチミツ／ローヤルゼリーエキス／ミツロウ／カミツレ花エキス／シロツメクサエキス／ホホバ種子油／セラミドAP／セラミドNG／セラミドNP／ナイアシンアミド／ヒアルロン酸Naが配合されています。

・とろとろハンドクリームピュアキンモクセイ／トワイライトギンモクセイ＜ハンドクリーム＞

アロマが香る、ジェルクリーム状のハンドクリームです。とろとろのテクスチャでありながら、ベタつきを感じない軽やかな使い心地が特徴です。

ハチミツを配合したクリームが、やさしい潤いベールとなって乾燥から守ります。

容量は50g、価格は各880円です。

保湿成分として、北海道アカシア蜂蜜／ローヤルゼリーエキス／カミツレ花エキス／ヨーグルト液（ホエイ）／ミツロウ／シロツメクサエキスが配合されています。

・濃蜜うるおいパック ピュアキンモクセイ ＜部分用パック＞

乾燥が気になるパーツを集中ケアできる部分用パックです。天然コットンを使用したくまさん型シートに、ハチミツ成分はもちろん、CICAや3種のセラミドなどの美容成分をしっかり配合。楽しみながら乾燥ケアできます。

14枚入りで、価格は858円。

保湿成分として、北海道アカシア蜂蜜／ローヤルゼリーエキス／プロポリスエキス／ツボクサ葉・茎エキス／セラミドNP／セラミドNG／セラミドAP／ナイアシンアミドが配合されています。

・ワンダーハニー ファンファントワレ ピュアキンモクセイ ＜オードトワレ＞

バッグやポーチに入れて持ち運びがしやすい、ミニサイズのオードトワレです。金木犀にベルガモットを合わせた爽やかな香りが印象的。

容量は13mL、価格は1540円です。

※価格はすべて税込です。

