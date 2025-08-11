µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡¡4°ÂÂÇ¤Çº£µ¨10ÅÙÌÜÎíÇÔ¤âÁ°¸þ¤¡Ö»î¹ç²õ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¤½¤ì¤òÌÀÆü¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í0¡½2ÃæÆü¡Ê2025Ç¯8·î11Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡¤ï¤º¤«4°ÂÂÇ¤Çº£µ¨10ÅÙÌÜ¤ÎÎíÇÔ¡£6·î30Æü°ÊÍè42Æü¤Ö¤ê¤ÎÃù¶â2¤òÆ¨¤·¤Æ¾¡Î¨5³ä¤ËµÕÌá¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤Ï¡Ö»î¹ç²õ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¤Í¡£¤½¤ì¤òÌÀÆü¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤È¤Î»î¹ç¸å¤Î¼ç¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡½¡½½øÈ×¡¢ÀèÆ¬¤¬½Ð¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÀ¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡£¤¢¤È°ì²¡¤·¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¦¤ó¡×
¡¡¡½¡½¸Í¶¿¤ÏÃæ5Æü¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Áá¤á¤Î·ÑÅê¡©
¡¡¡Ö¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Í¡¢ÊÑ²½µåÁà¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×
¡¡¡½¡½¸Í¶¿¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¥í¡¼¥Æ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÄ´»Ò¤ò¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡£Ìá¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¡½¡½¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ÏÌµ¼ºÅÀ¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤È¤«´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢»î¹ç²õ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¤Í¡£¤½¤ì¤òÌÀÆü¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¢¤Ï¤¤¡×