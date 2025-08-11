◇ボクシング日本フライ級タイトルマッチ10回戦 王者・永田丈晶《10回戦》野上翔（2025年8月12日 東京・後楽園ホール）

日本フライ級タイトルマッチの前日計量が11日、都内で行われ、王者・永田丈晶（27＝協栄）は同級1位・野上翔（24＝RK蒲田）とともにリミットを100グラム下回る、50・7キロで一発パスした。

永田は今年4月に同級2位・山内涼太（角海老宝石）との王座決定戦でつかんだベルトの初防衛戦。「食べながら順調に落とすことができた」と順調な仕上がりをアピール。過去最高となる、191ラウンドのスパーリングで仕上げてきたことを明かし「前回はすぐに（王座を）失ってしまった。これからは一戦一戦特別な試合になる。ちゃんと防衛して勝ち続けたい」と判定負けで初防衛に失敗した、23年7月の二の舞いを避けることを誓った。

対する野上は6戦目で日本王座初挑戦。「緊張はない。勝つことしか考えていない」と自信満々に話した。王者・永田は最終10回まで戦い抜く“タフさ”を併せ持つが、野上は「スタミナがあるから何だ、と。自分もそこを取り入れればいい」と昨年末から今年7月まで、毎月2泊3日の走り込み合宿を敢行。山梨県内の山道で1日20キロ、マスク付けて走り込みを行うなど心肺機能を強化。「スタミナも問題ない」とうなずくと「どんどん前に出てきてほしい。来ないならこっちから行くし、でききたらカウンターで終わらせるイメージ。勝たないと次のステージに進めないので」と強気に話した。