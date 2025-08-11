220¿Í°Ê¾å¤¬µ¾À·¤Ë¡Ä13²ó¤Î¶õ½±¼õ¤±¤¿³ÆÌ³¸¶»Ô¤ÇÀïÁè»ñÎÁ¤Î´ë²èÅ¸¡¡´ôÉì¡¡¡ÚÀï¸å80Ç¯¡Û
Àï¸å80Ç¯¤Îº£Ç¯¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Î»ñÎÁ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ëÆÃÊÌ´ë²èÅ¸¤¬¡¢´ôÉì¸©³ÆÌ³¸¶»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÔÆâ¤ËÈô¹Ô¾ì¤ä·³¼û¹©¾ì¤¬¤¢¤Ã¤¿³ÆÌ³¸¶»Ô¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Ç13²ó¤Î¶õ½±¤ò¼õ¤±¡¢220¿Í°Ê¾å¤ÎÌ¿¤¬¼º¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´ë²èÅ¸¤Ç¤Ï¶õ½±¤ÇÍî¤È¤µ¤ì¤¿ÇúÃÆ¤ÎÌÏ·¿¤ä¡¢¾¤½¸Îá¾õ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î¹ÔÆ°Í½ÄêÉ½¤Ê¤ÉÅö»þ¤òÃÎ¤ë»ñÎÁ¤ª¤è¤½65·ï¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
6Ç¯Á°¤Ë´óÂ£¤µ¤ì¤¿¸µ¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ÎÈô¹ÔÉþ¤Ï½é¸ø³«¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î´ë²èÅ¸¤Ï17Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
