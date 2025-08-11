佐藤健・松坂桃李・赤楚衛二・高橋文哉ら歴代特撮俳優の初々しい素顔一挙振り返り 過去に語っていた熱い想い
【モデルプレス＝2025/08/11】映画「仮面ライダーガヴ お菓子の家の侵略者」「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー 復活のテガソード」の公開を記念し、TVerではスーパー戦隊・仮面ライダー関連映画9作品を無料配信中（7月16日〜8月31日）。本記事では、歴代の特撮俳優たちが過去のインタビューで語っていた熱い思いと、胸に秘めていた“夢を叶える秘訣”をピックアップし紹介する。
【写真】2014年当時の初々しい佐藤健
平成仮面ライダーシリーズ第8作となる「仮面ライダー電王」（2007年〜2008年）の主演を務めた佐藤健。不運続きの青年・野上良太郎（佐藤）が変身し、さまざまなイマジンを憑依させながら、歴史を改変するために未来からやってきた侵略者と戦う物語となる。各形態ごとに能力や戦い方が変化するほか、口調も憑依したイマジンに依存したものになるため人格の切り替えを要求される難役を、連続ドラマ初主演ながら体当たりな演技と誠実な役作りで見事に好演した。
【佐藤健の“夢を叶える秘訣”】
僕の場合は、周りの人との出会いや運にも恵まれていたので、あまり夢を叶えているという実感はないです。そもそも夢というものを持たずにここまで生きてきたので、難しいですね…。ただ、頑張っても夢が叶うかはわからないですけど、頑張らないと叶わない。人によって違うとは思いますが、頑張ることは大切だと思います。（2016年6月2日配信・ 映画「世界から猫が消えたなら」インタビューより）
「仮面ライダービルド」（2017年〜2018年）でテレビドラマ初主演を務めた犬飼は、最高IQの“天才物理学者”で自ら創り上げた方式を武器に未確認生命体・スマッシュとの戦いに身を投じていく主人公・桐生戦兎を演じた。タイトルの「ビルド」は「創る・形成する」を意味し、フルボトルと呼ばれる不思議なアイテムをベルトに装填することで、戦兎はビルドに変身することができる。
【犬飼貴丈の“夢を叶える秘訣”】
僕は漫画が好きで、そこから感銘を受けることが多くて『スラムダンク』で有名な安西先生のセリフ「諦めたらそこで試合終了ですよ」という言葉を糧に頑張っています。この言葉を思い出すと、「頑張らなきゃな」という気持ちになるんです。（2020年8月4日配信・映画「ぐらんぶる」インタビューより）
犬飼主演の「仮面ライダービルド」に、戦兎の記憶を取り戻す鍵を握る万丈龍我役として出演した赤楚衛二。2017年4月に、Amazonプライムビデオ「仮面ライダーアマゾンズ」シーズン2出演後の作品となり、仮面ライダーシリーズ2作品への出演を果たした。
【赤楚衛二の“夢を叶える秘訣”】
周りに感謝しながら、今やれるべきことを全うすることが1番だと思います。1人では何もできないですし、周りの方に支えられて生きてるんだなと僕は実感しています。（2018年5月23日配信・「GirlsAward 2018 SPRING／SUMMER」インタビューより）
高橋文哉は「仮面ライダーゼロワン」（2019年〜2020年）で主演に抜擢。飛電或人／仮面ライダーゼロワン／仮面ライダーゼロツー／仮面ライダーアークワンを演じ、“令和初の仮面ライダー”として新時代の幕を開けた。人間とAIロボ「ヒューマギア」の闘いと共存をテーマとし、仕事に対する夢や情熱を描いた今作は、時代に沿った背景と大人も楽しめるストーリーとして人気を獲得し、知名度を上昇させた。
【高橋文哉の“夢を叶える秘訣”】
意識していることは、自分を過信しすぎないこと。だけど自信はなくさない。この1年を通して、自分を磨いて自信を持てば、たくさん成長できるということを学びました。そして、できないことを素直に聞くことも大切だと思います。
また自分の本当に奥底に「辛い過去は、今の材料になる」という言葉があります。この言葉を支えに、今どんなに辛くても、それは良い未来を作るための経験なので、嫌なことがあっても絶対に逃げ出さないでいようと思うんです。でも1人で抱え込んでも解決しないので、誰かに相談するようにしています。僕、自分1人だと負けちゃうんです。勇気づけてくれる言葉が頭の中に入っていないと、すぐにピッて心が折れちゃう…。なので、ノートに言葉を書き留めて、見返したり、思い出したりして頑張っていました。（2018年12月21日配信・「太陽とオオカミくんには騙されない」インタビュー）
これまで幅広いキャラクターを演じ分け、日本アカデミー賞をはじめとする数々の歴史ある俳優賞を受賞してきた松坂桃李。そんな日本を代表する演技派俳優として名を切り刻む彼のデビュー作となったのが「侍戦隊シンケンジャー」（2009年〜2010年）だ。同作は、戦隊シリーズとしては初となる“侍”をモチーフとし、メンバーの中には明確な主従関係があるという異色の構成に。志葉丈瑠／シンケンレッド役として、明るくて熱血なイメージが強い“王道レッド”ではなく、不器用かつクールな役どころで新しいヒーロー像を確立した。
【松坂桃李の“夢を叶える秘訣”】
「謙虚に人の世話になる」こと。これは僕の先輩の樹木希林さんからの教えです。謙虚に人の世話になれば、人は寄ってくるもの。偉くなればなるほど、人は頭を下げる機会が多くなるけど、それを嫌がらずにやりなさい、ということです。挫折しそうな時は、一回落ちるとこまで落ちればいい。やはり怖さもあると思いますが、それを一回味わうと人は強くなるし、周りの人にやさしくできるようになります。（2014年5月26日配信・映画「万能鑑定士Q -モナ・リザの瞳-」インタビューより）
「快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー en film」（通称：「ルパパト」、2018年〜2019年）では、2つのスーパー戦隊がライバルとして登場し物語が展開。失った大切な人を取り戻すために戦う快盗戦隊ルパンレンジャーと、世界の平和を守るために戦う警察戦隊パトレンジャーの対決を軸としたストーリー構成とそれに絡む人間ドラマが高年齢層からも評価され、スーパー戦隊シリーズでは初めて、放送批評懇談会による「ギャラクシー賞」を受賞する快挙を成し遂げた。ルパンレッド／夜野魁利役を演じた俳優・伊藤あさひは、最年少で花形のレッドに抜擢されたことも話題に。またシリーズ初となる2000年代生まれのレッド俳優になった。
【伊藤あさひの“夢を叶える秘訣”】
目の前のことをしっかりやることだと思います。ちょっとずつやっていくことで、僕自身は変われたと思います。僕にとってスーパー戦隊シリーズに出ることは一つの夢で、それを叶えることができました。今、自分にできることをやることが大切なんだと思います。（2019年2月22日配信インタビューより）
「ルパパト」に、パトレンジャーのリーダー・パトレン1号／朝加圭一郎役として出演した結木滉星。伊藤とともにW主演を務め、本作がドラマ初主演作となった。
【結木滉星の“夢を叶える秘訣”】
今を全力で生きることです。人生楽しく生きたいですし、楽しんで仕事をしていきたいので今できることを全力で楽しむことが、一番夢に繋がるんじゃないかなと思います。僕自身、そう心掛けてやっています。（2019年5月16日配信インタビューより）
「特命戦隊ゴーバスターズ」（2012〜2013 年）以来10年ぶりに“ジャー”がつかない「暴太郎戦隊ドンブラザーズ」。モチーフになるのは誰もが知っている昔話「桃太郎」 という、革新的なスーパー戦隊シリーズに。樋口幸平演じたドンモモタロウ（レッド）に変身する桃井タロウが、お供のサルブラザー（ブルー）、イヌブラザー（ブラック）、キジブラザー（ピンク）、オニシスター（イエロー）と一緒に、強大な敵に立ち向かっていく姿が描かれた。
【樋口幸平の“夢を叶える秘訣”】
僕もこれからの夢がたくさんあるんですけど、まずは想像することが大事だと思います。自分がその仕事をしたときの周囲の反応や、親から言われることなど、環境の変化を想像してみると行動力に繋がると思っています。そこからどう動けば良いかわからなくても、まずは想像したら自ずと何をしたら良いのかわかるはずです。（2023年9月7日配信「体感予報」インタビュー）
2024年9月からテレビ朝日系で放送中の「仮面ライダーガヴ」（毎週日曜9時〜）は、“闇菓子”を求めて人間をさらおうとする知的生命体・グラニュートから人々を守るため、異世界からやってきた青年・ショウマがお菓子を食べることで生まれる小さなモンスター・ゴチゾウとともに戦いを繰り広げる物語。また、スーパー戦隊シリーズ49作目・シリーズ50周年記念作品として2025年2月からテレビ朝日系で放送中の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（毎週日曜9時30分〜）は、5人の“はぐれ者”が指輪をめぐり、悪の軍団・ブライダンや歴代スーパー戦隊とバトルを繰り広げる物語で、映画「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー 復活のテガソード」ではレギュラーキャストに加え、中川翔子、サンシャイン池崎、ゴー☆ジャス、てつや（東海オンエア）ら個性豊かな顔ぶれがゲスト出演するほか、歴代スーパー戦隊のレッド戦士も続々と参戦する。（modelpress編集部）
・「仮面ライダー電王 俺、誕生！」（2007）【出演：佐藤健】
・「仮面ライダービルド Be The One」（2018）【出演：犬飼貴丈・赤楚衛二】
・「仮面ライダーゼロワン REAL×TIME」（2020）【出演：高橋文哉】
・「仮面ライダーギーツ 4人のエースと黒狐」（2023）【出演：簡秀吉・佐藤瑠雅・杢代和人】
・「百獣戦隊ガオレンジャー 火の山、吼える」（2001）【出演：金子昇】
・「侍戦隊シンケンジャー 銀幕版 天下分け目の戦」（2009）【出演：松坂桃李】
・「快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー en film」（2018）【出演：伊藤あさひ・結木滉星】
・「暴太郎戦隊ドンブラザーズ 新初恋ヒーロー」（2022）【出演：樋口幸平】
・「王様戦隊キングオージャー アドベンチャー・ヘブン」（2023）【出演：酒井大成】
◆戦隊・仮面ライダー映画が同時公開
2024年9月からテレビ朝日系で放送中の「仮面ライダーガヴ」（毎週日曜9時〜）は、“闇菓子”を求めて人間をさらおうとする知的生命体・グラニュートから人々を守るため、異世界からやってきた青年・ショウマがお菓子を食べることで生まれる小さなモンスター・ゴチゾウとともに戦いを繰り広げる物語。また、スーパー戦隊シリーズ49作目・シリーズ50周年記念作品として2025年2月からテレビ朝日系で放送中の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（毎週日曜9時30分〜）は、5人の“はぐれ者”が指輪をめぐり、悪の軍団・ブライダンや歴代スーパー戦隊とバトルを繰り広げる物語で、映画「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー 復活のテガソード」ではレギュラーキャストに加え、中川翔子、サンシャイン池崎、ゴー☆ジャス、てつや（東海オンエア）ら個性豊かな顔ぶれがゲスト出演するほか、歴代スーパー戦隊のレッド戦士も続々と参戦する。（modelpress編集部）
