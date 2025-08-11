「八月納涼歌舞伎」第二部『火の鳥』を当日中止 「出演者の体調不良により」
松竹は11日、東京・歌舞伎座「八月納涼歌舞伎」の第二部『火の鳥』について、ど、同日の公演を中止すると発表した。「出演者の体調不良により」とした。
【全身ショット】豪華な顔ぶれがズラリ！「八月納涼歌舞伎」初日劇場前イベント
公式サイトなどで知らせた。「歌舞伎座『八月納涼歌舞伎』にて、出演者の体調不良により、第二部『火の鳥』（ひのとり）の本日8月11日（月・祝）の 公演を中止とさせていただきます。皆様には大変なご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げますとともに、ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と説明。
続けて「なお、明日は当初より、休演日となっております。明後日以降の上演 に関しましては、 決定次第、松竹 ホームページにて お知らせいたします」と伝えた。
「また、本日の第二部 をご購入いただきましたお客様 に つきましては、 払い戻しを いたします。払い戻し方法に関しましても、決定次第松竹ホームページにてお知らせいたします。何卒ご諒承を賜わりますよう、よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
