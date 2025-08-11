元日向坂46佐々木美玲、今後プロデュースしてみたいものは？大勢のファンとの“久々”対面に感激
【モデルプレス＝2025/08/11】元日向坂46の佐々木美玲が11日、都内で行われた「Mireille」誕生記念イベントに出席。今後プロデュースしてみたいものを明かした。
【写真】佐々木美玲初プロデュースのアロマキャンドル
佐々木が初プロデュースするオリジナルブランド「Mireille（ミレイユ）」。ブランドテーマは「運命的な出会い」と「共に歩むライフスタイル」。明るく、ポジティブなエネルギーを象徴し、未来への希望と光を届けることを目指している。第一弾商品となる「アロマキャンドル Miel Forest」は、本人が調香を重ね、とことんこだわって作り上げた。
会場いっぱいのファンを見て「うわー！ありがとうございます。嬉しいです」と笑顔を見せた佐々木は「暑い中、そしてお足元の悪い中、来てくださってありがとうございます。みなさんとお久しぶりに会うことができてとっても嬉しいですし、こんなにたくさんの方がいらっしゃると思わなかったので、すごく嬉しい気持ちでいっぱいです」と感激した。
改めて、ブランド名について聞かれた佐々木は「フランス語で“太陽”とか“光り輝く”という意味があって、『Mireille』のアイテムでみなさんの日常が少しでも太陽に照らされているように輝いてくれたら嬉しいなと思いました」と説明し、加えて「私は今まで“みーぱん”って呼ばれて育ってきたんですけど、“美玲”って大切な名前もあるので、ブランド名に自分の名前が入っているのも素敵だなと思って、この名前にしました」と打ち明けた。
また、第一弾商品となる「アロマキャンドル Miel Forest」のこだわったポイントを尋ねられると「全部こだわりました。香りは深みのあるウッド系で、リラックス効果がある香りがいいなと思ったんですけど、夏に販売ということで、その深みのある香りにちょっとハチミツっぽい甘い香りを足して、夏らしさもある香りを作らせていただきました」と明かし、「ユニセックスでいろんな方に使っていただけるように、シンプルな器の感じにして、大理石っぽい高級感のある感じで作ってみました。こだわりいっぱいです」とアピールした。
佐々木自身も寝る前にキャンドルを焚くそうで「キャンドルに手を出すことって、きっかけがないとないじゃないですか。でも夜、これに火を灯してみてください。すごくリラックス効果のある香りもそうですし、火を見ていてもリラックス効果があるので、1日の疲れを取ってくれたら嬉しいなと。それが『Mireille』であったらさらに嬉しいなって思います」と勧めつつ「ペットを飼っている方はもちろん気をつけてくださいね。ペットを飼っていない方も消して寝てください」としっかり注意喚起した。
イベント後の囲み取材にも応じた佐々木は「こうやって間近でお会いするのは、ミーグリみたいな形ではあったんですけど、大人数の方とイベントをやるのは久しぶりだったので、みなさん一人ひとりのお顔を見ることができて、すごく嬉しいですし、心が温かくなるイベントでした」とにっこり。今回、キャンドルに加え、マッチもプロデュースしたことが話題に上ると「今回キャンドルをメインで販売させていただくんですけど、それと一緒に使えるもので置いてオシャレなものってなんだろって考えたときにマッチだなと思いました」といい、「普段マッチはあまり使わなかったんですけど、今流行りで香りがついているマッチだったりを街で見かけたりするので、私もパッケージにもこだわって、和紙っぽい紙を使ってデザインさせていただきました」と紹介した。
そして、今度プロデュースしてみたいものを尋ねられると「いつかペットのお洋服をプロデュースしてみたいです。私も犬2匹と猫1匹飼っているので、人間用の服とペット用のお揃いの服を作りたいなって思っています」と目を輝かせた。（modelpress編集部）
