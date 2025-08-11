¹Ã»Ò±à¤Ç154㎞/h¤òÅê¤²¤ë¡Ö¾®¤µ¤Êµð¿Í¡×¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬ー¨¢º£µÜ·òÂÀ¡Ê2008¡¦2009Ç¯¡¢ÌÀË¡Ë
5度のゴールデングラブ賞、4度のベストナインに輝いた福岡ソフトバンクホークスのベテラン内野手・今宮健太。鉄壁の守備で知られる彼だが、高校時代は明豊(大分)の二刀流選手として注目を集めていた。通算62本塁打の長打力に加え、最速154キロの豪速球を武器にマウンドにも立った逸材だったのだ。そんな今宮の原点ともいえる甲子園での活躍を、『データで読む甲子園の怪物たち』(ゴジキ著:集英社刊)から紹介する。
¡Ö¥Ð¥±¥â¥Î¤Ç¤·¤¿¡×µÆÃÓÍºÀ±¤È¤ÎÂÐ·è
20Âå¤Ç300µ¾ÂÇ¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤Ç¾®µ»¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¶¯¤¤º£µÜ·òÂÀ¤Ï¡¢¹Ã»Ò±à¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤Æ154㎞¡¿£è¤òµÏ¿¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢»°ÎÝ¼ê¡¦Í··â¼ê¤È¤·¤Æ¤â¹â¹»ÄÌ»»62ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¸»Àô¤È¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ï¡¢Ã±¤ËºÍÇ½¤¬ÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅØÎÏ¤È¸þ¾å¿´¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎºÍÇ½¤ÏÃÏ¸µ¤Ç¤â¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶¯¹ë¹»¤Ç¤¢¤ëÌÀË¹â¹»¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤¬·è¤Þ¤ë¡£ÌÀË¤Ï¡¢¹Ã»Ò±à¤òÌÜ»Ø¤¹Â¿¤¯¤ÎºÍÇ½¤¢¤ëÁª¼ê¤¬½¸¤Þ¤ë³Ø¹»¤Ç¡¢¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¤´Ä¶¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Çº£µÜ¤Ï¡¢£±Ç¯À¸¤«¤éÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢¥Áー¥à¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß¤Ï¤¸¤á¤ë¡£ÌÀË¹â¹»¤ËÆþ³Ø¸å¡¢º£µÜ¤Ï¤½¤ÎºÍÇ½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÅØÎÏ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡£
¡¡¤¹¤°¤Ë¥·¥çー¥È¤ÎÄê°ÌÃÖ¤òÃ¥¤¦¤È¡¢Æ±»þ¤ËÅê¼ê¤â·óÇ¤¡££±Ç¯½©¤Ë¤Ï¡Ö£±ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤È¤·¤Æ¸©Âç²ñÍ¥¾¡¤«¤é¶å½£Âç²ñÀ©ÇÆ¡¢Æ±¹»½é¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£¹Ã»Ò±à½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿£²£°£°£¸Ç¯¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ï¡¢¥¨ー¥¹¤È¤·¤ÆÎ×¤à¤â½éÀï¤ÇÁ°Ç¯¥»¥ó¥Ð¥Ä¤òÀ©¤·¤¿¾ïÍÕµÆÀî¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ£´ÂÐ£¶¤ÇÇÔÂà¡££±ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ£´ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ£¹²ó¤ò10°ÂÂÇ¡¦£¶¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕÅÀ£´¡Ë¤ÈÅêÂÇ¤È¤â¤ËÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎºÃÀÞ¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£½©µ¨Âç²ñ¤Ç¤Ï¶å½£Âç²ñ¤Ç¥Ù¥¹¥È£´¤ËÆþ¤ê¡¢¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç¤Ï½éÀï¤«¤é³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï¥Áー¥àÍ£°ì¤Î£³°ÂÂÇ¤òµÏ¿¡££±ÂÇÅÀ¤ò¥Þー¥¯¤·¡¢Åê¤²¤Æ¤ÏºÇ½ª²ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢£±£´£¹㎞¡¿£è¤ò·×Â¬¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿º£µÜ¤Ï¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢£²²óÀï¤ÇÂç¤¤ÊÊÉ¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤³¤ÎÀ¤ÂåºÇ¶¯Åê¼ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤µÆÃÓÍºÀ±¤òÍÊ¤¹¤ë²Ö´¬ÅìÀï¤À¡£º£µÜ¤Ï£±°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥®¥¢¤ò¾å¤²¤¿µÆÃÓ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¼ê¤âÂ¤â½Ð¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Áー¥à¤â£°ÂÐ£´¤Ç´°ÇÔ¤·¤¿¡£º£µÜ¤Ï¡Ö¥Ð¥±¥â¥Î¤Ç¤·¤¿¡£¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤Â®¤µ¤È³ÑÅÙ¡£ÀµÄ¾¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ó¥Ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¡Ö¤¢¤ì¤òÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È°ìµéÉÊ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë²Æ¤Ë¸þ¤±¤ÆµÆÃÓÂÐºö¤â¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤òÀÑ¤ó¤À¡£¤È¤¯¤Ë¥¤¥ó¥³ー¥¹¤Ï¥»¥ó¥Ð¥Ä¤ÎÂÐÀï¤Ç²ÝÂê¤Ë´¶¤¸¤¿¤¿¤á¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¤òÅÝ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤é¤¬ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤¡£Éé¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤â¥Áー¥à¤â°Õ¼±¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÖ¤ÏÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ø¤Î½¸Ãæ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤¬ÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë²Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤Ë°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
Í··â¼ê¤È¤·¤Æ¤âÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤â¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ºÇÃ»µ÷Î¥¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤ò½Ð¤¹¥³¥Ä¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¤½¤Î¸å¤Î£´¥«·î´Ö¤Ç32ËÜÎÝÂÇ¤òÎÌ»º¤·¤¿¤Î¤À¡£¤³¤Î²Æ¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ç¼«¿È¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¡¢º£µÜ¤Ï¹Ã»Ò±à¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇÅçÂÞÍÎ¾©
¡Ê¸µ¡¦Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹¡Ë¤òÍÊ¤¹¤ë¶½Æî¡¢½©»³ÂóÌ¦¡Ê¸µ¡¦ºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¡Ë¤¬¥¨ー¥¹¤ÎÀ¾¾ò¡¢¾±»ÊÈ»¿Í¡Ê¸µ¡¦¹ÅçÅìÍÎ¥«ー¥×¡Ë¤Î¤¤¤ë¾ïÍÕµÌ¤È¤¤¤Ã¤¿¹¥Åê¼ê¤¬Â·¤¦¶¯¹ë¹»¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡½éÀï¤Î¶½ÆîÀï¤ÏÀèÈ¯¤·¡¢ÀèÀ©¤³¤½µö¤·¤¿¤¬Ç´¤ê¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤»»î¹ç¤òºî¤ë¡£ÂÇ·âÌÌ¤Ç¤ÏÅçÂÞ¤ËÈè¤ì¤¬¸«¤¨¤Ï¤¸¤á¤¿£¶²ó¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢È¿·â¤ÎÏµ±ì¤ò¾å¤²¤ëµ»¤¢¤ê¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¤òÊü¤Ä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢8²ó¤Ë¤ÏÆó»à¤«¤é¥Äー¥Ùー¥¹¤òÊü¤Á¡¢Æ±ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ò¤·¤¿¡£½øÈ×¤³¤½¡¢Åö»þ£²Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é¤â¹¥Åê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿ÅçÂÞÁê¼ê¤Ë¶ìÀï¤·¤¿¤¬º£µÜ¤¬ÂÇÀþ¤Î¥ー¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤Ê¤ê¡¢¸«»ö¤ÊµÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¤·¤¿¡£À¾¾òÀï¤Ï¥Îー¥Ò¥Ã¥È¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂÇÀþ¤¬½©»³¤ò¹¶Î¬¤·¤Æ¾¡Íø¡£
¡¡¾ïÍÕµÌÀï¤Ï»àÆ®¤È¤Ê¤ë¡£ÌÀË¤ÏÀèÀ©¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢µÕÅ¾¤òµö¤·¤Æ¤¹¤°¤µ¤Þº£µÜ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¡££·²ó2/3¤òÅê¤²¡¢£·Ã¥»°¿¶¡¦¼«ÀÕÅÀ£²¤Î¹¥¥ê¥êー¥Õ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤À¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢153㎞¡¿£è¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¥í¥ó¥°¥ê¥êー¥Õ¤Ê¤¬¤é¤âµÏ¿Åª¤Ë¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï£±ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î£¹²ó¤ËÆ±ÅÀ¥¿¥¤¥à¥êー¤òÊü¤Ä¡£ºÇ¸å¤Ï±äÄ¹¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¾±»Ê¤«¤é¾¡¤Á±Û¤·¡¢¥Ù¥¹¥È£¸¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡½à¡¹·è¾¡¤Ï¥»¥ó¥Ð¥Ä¤ÇÇÔ¤ì¤¿²Ö´¬Åì¡£µÆÃÓÂÐºö¤òÈäÏª¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤Î¾å¤Ê¤¤ÉñÂæ¤¬Â·¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢µÆÃÓ¤Ï²ø²æ¤Î±Æ¶Á¤ÇËÜÄ´»Ò¤«¤é¤Û¤É±ó¤«¤Ã¤¿¡£º£µÜ¤È¤ÎÂÐÀï¤â¥¤¥ó¥³ー¥¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢³°³Ñ¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅê¤²¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æâ³Ñ¤ÎÄ¾µå¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ÈùÌ¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÍºÀ±¤òÂÇ¤Ä¤¿¤á¤À¤±¤ËÅØÎÏ¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç²Ö´¬Åì¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡£»î¹ç¤Ï½ªÈ×¤Þ¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÀÜÀï¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÀèÈ¯¤·¤¿º£µÜ¤Ï¥ê¥êー¥Õ¤ÇºÆÅÙ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¡£¥ê¥êー¥Õ¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¤¿£¹²ó¤Ë£±£µ£´㎞¡¿£è¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Î¤À¡£ºÇ¸å¤Ï¥¹¥é¥¤¥Àー¤Ç»°¿¶¤ò¼è¤ê¡¢¥Ô¥ó¥Á¤òÎ¿¤¤¤À¡£¤·¤«¤·¡¢10²ó¤ËÎÏ¿Ô¤¤Æ·è¾¡¥¿¥¤¥à¥êー¤òµö¤·ÇÔÂà¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂç²ñ¤Îº£µÜ¤Ï¡¢Åê¼ê·óÌî¼ê¤Î¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤È¤·¤ÆÀ®ÀÓ°Ê¾å¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤³èÌö¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£º£µÜ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Åê¼ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÌî¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï¡¢°ìÎÝ¼ê¤Þ¤¿¤Ï³°Ìî¼ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Áー¥à¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ë¥»¥ó¥¿ー¥é¥¤¥ó¤ÎÍ··â¼ê¤È¤·¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Î¹â¹»Ìîµå¤Ç¤Ï¡Ö·ÑÅêºö¡×¤¬Âç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Åê¼êµ¯ÍÑ¤â¥×¥íÌîµå¤è¤ê¤â¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Êµ¯ÍÑ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Îº£µÜ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥ê¥êー¥Õ¤ä¥¯¥íー¥¶ーÅª¤ÊÌò³ä¤«¤é¡¢ÀèÈ¯¤Ê¤¬¤éÃ»¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ë¥ªー¥×¥Êーµ¯ÍÑ¡¢Ê£¿ô¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¤Þ¤¿¤°¥¹¥È¥Ã¥Ñーµ¯ÍÑ¡¢°ì¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬ÀèÈ¯¤ÈÃæ·Ñ¤®¤òÎ¾Êý¤³¤Ê¤¹µ¯ÍÑË¡¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÁª¼ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ÑÅê¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¡¢Åê¼ê·óÌî¼ê¤È¤·¤Æ¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò»Ä¤·¤¿º£µÜ¤Î²ÁÃÍ¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤Áª¼ê¤¬¼é¤ëÍ··â¼ê¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¡£¤³¤Îº£µÜ¤Î¤è¤¦¤ËÅê¼ê¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤éÌî¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ïº£¸å¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£
