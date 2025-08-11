俳優の川粼麻世さんが、自身のブログを更新。体調不良で寝込む妻・花音さんを看病する様子を明かしています。

花音さんはしばらく咳が続き、熱も37.5度以上に上がるなど体調を崩していたとのこと。麻世さんは病院に付き添ったあと、スーパーで食材や水分補給のためのスポーツドリンクなどを買い揃え、看病に専念したといいます。



麻世さんは「ずっと咳をしてる花音。ずっと咳してたら腹筋割れるかしらと冗談を言うが、苦しそうだ」と、心配な胸の内を明かしています。そして、つらそうな花音さんの代わりに夕食を担当。「寿司が食べたい」と言われたことから、自ら寿司を握ることに。



麻世さんは、まぐろやサーモン、イカなどが乗った握り寿司の写真を披露。中でも主役となったのは、花音さん自身がさばいた、釣って間もない黄金アジ。「やっぱ新鮮な黄金アジは美味い」と、その味に舌鼓を打った様子も伝えています。

花音さんも夫が握った寿司をしっかり味わったようで、麻世さんは「食事して薬飲んだおかげか熱が少し下がったよ」と花音さんが話していたことを明かしています。

そして「夜中に咳で目が覚めて 水を飲ませたが 朝起きるとまた花音の腕枕に寝てる愛海が可愛い」と、花音さんの腕枕で眠る愛猫の写真も投稿。「毎朝これを見ると幸せを感じる」と、咳が落ち着いた花音さんとの穏やかな朝のひとときに、ホッコリした様子を綴っています。

