»³Î¤Î¼ÂÀ¡¡ºÊ¡¦Áó°æÍ¥¤È£²¿Í¤ÇÊâ¤¯»þ¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò¸ì¤ë¡ÖËÜ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¡Ê£´£¸¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡¡¤É¤Ã¤ÁÇÉÈ½Äê£Á£É¡¡£Í£Ï£Ô£È£Å£ÒÃÂÀ¸¡¡È¯É½²ñ¡×¤ËÅÐ¾ì¡£ºÊ¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÁó°æÍ¥¡Ê£³£¹¡Ë¤È£²¿Í¤ÇÊâ¤¯ºÝ¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹Ç¯µÄÏÀ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¿Íµ¤¤ª²Û»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´é¼Ì¿¿¤ò²òÀÏ¤·¤ÆÀøºßÅª¤Ë¡Ö¤É¤Ã¤ÁÇÉ¡×¤Ê¤Î¤«µÒ´ÑÅª¤ËÈ½Äê¤¹¤ëºÇ¿·£Á£É¤¬ÃÂÀ¸¡£¤â¤È¤â¤È¤¿¤±¤Î¤³ÇÉ¤Ê¤¬¤é¤â¡¢£Ã£Í¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼½¢Ç¤¤òµ¡¤Ë¤¤Î¤³ÇÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿»³Î¤¤Ï¡Ö¤¤Î¤³ÇÉ¡×¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤Æ°ì°Â¿´¡£°ìÊý¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¹àÌÜ¤Ç¤Ï¡Ö£²¿Í¤ÇÊâ¤¯»þ¤Ï¡Øº¸Â¦¡ÙÇÉ¡×¤È¤ÎÈ½Äê¤µ¤ì¡¢»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡Ö±ü¤µ¤Þ¤ÈÊâ¤¯»þ¤âº¸Â¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¼ÖÆ»Â¦¤¬Êâ¤¯¿Í¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ÈËÜ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê±¦Â¦¤«º¸Â¦¤«¤Ï¡Ë¿Ê¹ÔÊý¸þ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Á°Æü¤Ë¤Ï¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡¦¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤È¤Î·ëº§È¯É½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Æ¤¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¡££±£¹Ç¯£¶·î¤ËÁó°æÍ¥¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢¸½ºß¤Ï°ì»ù¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ë»³Î¤¤Ï¡¢É×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í¡Ê¤Ò¤±¤Ä¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£¥¦¥Á¤ÏËÜÅö¤Ë¡Ä¡£Æó³¬Æ²¤µ¤ó¤â¤¹¤´¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¡£¤¦¤Á¤â±ü¤µ¤ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ÐÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢½÷Í¥¤È·ëº§¤·¤¿·Ý¿ÍÂåÉ½¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£