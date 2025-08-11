テレビ朝日「見取り図じゃん」が１０日に放送され、見取り図・リリー、盛山晋太郎が出演した。

この日は「帯−１グランプリ」。本の表紙に巻かれてる帯のようなキャッチコピーとともに自身のこだわりが強い人物や作品を紹介していく。

昨年のＭ−１グランプリ決勝進出でブレーク中のエバース・佐々木隆史は日米野球界で活躍したイチロー氏を「欲しがりません アノ人は。」の帯とともに紹介。イチロー氏の実績に世間の評価が追いついていないと熱弁した。

佐々木は、イチロー氏が日本球界で１９９４年から７年連続首位打者、米マリナーズ移籍後はメジャー１年目の２００１年から首位打者、ア・リーグ最優秀選手、新人王などを獲得した輝かしすぎる経歴を列挙。メジャーでも７度の最多安打を記録し、日米で長年、安打製造機として君臨したイチロー氏の偉大さを改めて力説した。

佐々木は、イチロー氏が、同時期にメジャーで活躍した松井秀喜氏とＹｏｕＴｕｂｅ対談をしていたことを振り返り「イチローって絶対に負け顔をしないんです。（松井氏との）ＹｏｕＴｕｂｅ対談の中で、女子野球チームと草野球やったみたいな。そのときに、松井がちょっとイジったんですよ。『イチローさん、あのとき走塁ミスしてましたもんね？』みたいな感じで。（イチロー氏は）もう引退して、何年も経ってるんで『おい、お前それ言うなよー』みたいな感じかと思ったら」と述懐。

実際のイチロー氏のリアクションは「『違う、違う、違う。あれは違う。あれこそに走塁のヒントが隠れてる。あれこそ高校球児に見てほしい』って。全く負け顔しなかった」と振り返っていた。