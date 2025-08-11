女優二階堂ふみ（30）との結婚を発表したメイプル超合金カズレーザー（41）が約2年半前に、自身のYouTubeチャンネルで「恋愛感情」について語っていた。

カズレーザーは23年1月に更新したYouTubeチャンネル「カズレーザーの50点塾」で、リスナーらからの質問に回答。その中で「誰かを好き（love）になったことがありません。好きになる（love）ってどんな感情なんですか？どんな気持ちなんですか？教えてください」というコメントを取り上げた。

カズレーザーはこの質問に対し「“好きになるってどんな感情なんですか？”…分かんないですね。全くそういう感情がわかない人もいるにはいると思うので。説明しづらいですね。なってみなきゃわかんない、としか言いようがないですね」などと答えた。

そして「そんなに私は“恋愛”というものを甘美なものだと思っていないので、私、もしかしたらわからないかもしれません。その気持ちが」と続けた。

2人の結婚は10日、二階堂の公式ホームページとカズレーザーのSNSで発表された。二階堂は以前から、カズレーザーのファンであることを公言していた。