¡¡ÆÁÅç»Ô¤Î²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡Ö°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê¡×¤¬11Æü³«Ëë¤·¤¿¡£¡ÖÍÌ¾Ï¢¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë33¤ÎÍÎÏ¤ÊÍÙ¤ê¼ê¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÁªÈ´¤µ¤ì¤¿Ìó640¿Í¤¬»ÔÆâ¤Î¥Û¡¼¥ë¤ÇÂî±Û¤·¤¿Éñ¤òÈäÏª¡£¡Ö¥ä¥Ã¥È¥µ¡¼¥ä¥Ã¥È¥µ¡¼¡×¤Î¤«¤±À¼¤äÅ«¤Î²»¿§¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ°ì»åÍð¤ì¤ÌÍ¥Èþ¤Ê½÷ÍÙ¤ê¤äÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ëÃËÍÙ¤ê¤¬´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¡¢²ñ¾ì¤ÏÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢3¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£12Æü¤«¤é³¹Ãæ¤Ç¤ÎÍÙ¤ê¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï12Æü¤È14Æü¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤¬ÍÙ¤ê¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â´ë²è¡£´ü´ÖÃæ¤ÏÌó100Ëü¿Í¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£