¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡¦Áó°æ¤½¤é¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Î¥®¥ã¥é¤òÌÀ¤«¤·¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³¡Ö¤½¤ó¤ÊÂç¶â¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡¡Ø¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸ ²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡ª¡ª¡Ù¤Ë¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤ÎÁó°æ¤½¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢Åö»þ¤Î¥®¥ã¥é»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍÌ¾¿Í¤Î¤·¤¯¤¸¤ê·Ð¸³¤«¤é¶µ·±¤ò³Ø¤ÖËÜÈÖÁÈ¡£8·î8Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢Áó°æ¤¬¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ä¡¢¿Íµ¤¤ÎÎ¢¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¡È¤·¤¯¤¸¤ê¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¼ø¶È¤òÊ¹¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¼ãÎÓÀµ¶³¡¢Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¤ÎµÈÂ¼¿ò¡¢¥Ï¥é¥¤¥Á¤Îß·ÉôÍ¤¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤Î¤Û¤«¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î½ÕÆü½Ó¾´¡¢¼ÓÁÒ¤Þ¤Ê¡¢ÆóÉÓÍ²Ã¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ÊÝ°é»Î¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Ã»Âç2Ç¯À¸¤Îº¢¡¢Áó°æ¤Ï½ÂÃ«¤Ç¡Ö·ÝÇ½³¦¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤È¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¼ÂºÝ¤ÏAV½÷Í¥¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£·ÝÇ½³¦¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿Áó°æ¤Ï¡¢¡ÖÂè2¤ÎÈÓÅç°¦¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¡¢¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò·è°Õ¤·¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Ë¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ3¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ê¡¢Ã±ÂÎ½÷Í¥¤¬5%¡¢´ë²èÃ±ÂÎ½÷Í¥¤¬15%¡¢´ë²è½÷Í¥¤¬80%¤òÀê¤á¤ë¤½¤¦¤À¡£Áó°æ¤Ï3¼Ò¤ÎÌÌÀÜ¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ö±¿¤è¤¯Ã±ÂÎ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£µÈÂ¼¤Ï¡¢Ã±ÂÎ½÷Í¥¤ÏÇ¯´Ö·ÀÌóÀ©¤Î¤¿¤á¡¢1Ç¯¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ò¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡×¤ÈÎã¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÏÃÂê¤ÏÁó°æ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Î¥®¥ã¥é¤Ø¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¡Ö800Ëü±ß¤¯¤é¤¤¡©¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¤¬¡¢Áó°æ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¶â³Û¤Ï¤Ê¤ó¤È¡Ö100Ëü±ß¡×¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¡Ö¤¨¤¨¤¨¡¼¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¡¢ÆóÉÓ¤â¡ÖÁÇ¿Í¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÊý¤¬²ÁÃÍ¤¬¹â¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Åö»þ20ºÐ¤Ç³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿Áó°æ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤ÊÂç¶â¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤À¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£»þµë850±ß¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢100Ëü±ß¤È¤¤¤¦³Û¤ÏÂç¤¤Ê¾×·â¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Î»£±Æ¤Ï¡¢ËÜÊÔ¤¬2Æü¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸»£±Æ¤¬1Æü¤Î·×3Æü´Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£µÈÂ¼¿ò¤Ï¡Ö1Æü100Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢Åö»þ¤ÎÁó°æ¤Î¿´¶¤òÂåÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡Ã±ÂÎ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î·ÀÌó¤Ï¡Ö·î¤Ë1ËÜ¤Î»£±Æ¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö·î¤Ë²¿ËÜ¤â»£±Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢300Ëü±ß¡¢400Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥®¥ã¥é»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç´ë²è½÷Í¥¤Î¾ì¹ç¡¢¥®¥ã¥é¤Ï¶ËÃ¼¤ËÄã¤¯1ËÜ¤¢¤¿¤ê2¡¢3Ëü±ß¤«¤é¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¤ª¶âÌÜÅö¤Æ¤Ç¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î¸½¼Â¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤ËÂ¿¤¯¤Î½÷Í¥¤¬¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¶È³¦¤Î¸·¤·¤¤¸½¼Â¤Ë¸ÀµÚ¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÆóÉÓ¤â¡Ö2¡¢3Ëü±ß¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£Íç¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È²¿½½Ëü±ßÃ±°Ì¤Ç¤ª¶â¤¬Æ°¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¡¢¾×·â¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£