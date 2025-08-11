·Ý½ÑÅª¡ª ¸µÆüËÜÂåÉ½MF¤¬¡È¥ª¥·¥ã¥ì¤ÊÅÁÀâ¤Î¥´¡¼¥ë¡É¤òºÆ¸½¡©¡ÈÄ¶Àä¥Ð¥Ã¥¯¥Ò¡¼¥ëÃÆ¡É¤Ë¥Õ¥¡¥óÊ¨Æ¡Ö¾¾°æÂçÊå¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÍÆ¼Ï¤Ê¤¤w¡×
¡¡ÅÁÀâ¤Î¥´¡¼¥ë¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê°ì·â¤À¤Ã¤¿¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÆþ¤Ã¤¿¾¾°æÂçÊå¤¬¡¢¡ÖTOYOTA Presents,4v4 ASIAN CUP 2024-25¡×¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¤«¤é¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¥¯¥í¥¹¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥Ò¡¼¥ë¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥´¥é¥Ã¥½¡£ÊÑ¸¸¼«ºß¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂç¶½Ê³¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÅÄ·½Í¤¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡Ö4v4¡×¤Ï¡¢4ÂÐ4¡¢10Ê¬1ËÜ¾¡Éé¡¢20ÉÃ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¥¯¥í¥Ã¥¯¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¥¤¥ó²ÄÇ½¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤«¤é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï3ÅÀ¡Ê³°¤«¤é¤Ï2ÅÀ¡Ë¡¢GK¤â¹¶·â»²²Ã²ÄÇ½¤Ê¤É¤ÎÆÃÄ§¤ò»ý¤Á¡¢¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤ò¤µ¤é¤Ë¹¶·âÅª¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¿·¶¥µ»¡£´ðËÜ¤ÏU-10Ç¯Âå¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢¸òÂå¤ò´Þ¤á¤¿Á´¤Æ¤ÎÈ½ÃÇ¤ò»Ò¶¡¤¿¤Á¤À¤±¤Ç²¼¤¹¤Ê¤É¼«¼çÀ¤â½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï½é¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤È¤·¤Æ10¤«¹ñ¤ÎÂåÉ½¤¬½¸¤Þ¤ë¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤¬ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤ÏËÜÅÄ¤ò¤Ï¤¸¤áÆâÅÄÆÆ¿Í¡¢¾¾°æ¡¢³ÁÃ«¤È¤¤¤¦ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¡£Âç²ñ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ÈÂÐÀï¤·¡¢Âè1»î¹ç¤Ï8¡¼0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡Âè2»î¹ç¤Ï¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÄ¾¸å¤«¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤¬ÌÔ¹¶¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£ºÇ½é¤Î2ËÜ¤ÏÁê¼êGK¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢3ËÜÌÜ¤ò¾¾°æ¤¬Èþµ»¤Ç·è¤á¤¿¡£
¡¡±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é³ÁÃ«¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¥¯¥í¥¹¤ò¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¾¾°æ¤¬¥´¡¼¥ë¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤¿¾õÂÖ¤«¤é±¦Â¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ò¡¼¥ë¤Ç¥·¥å¡¼¥È¡£´°Á´¤ËµÕ¤òÆÍ¤¤¤¿¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¡¢¾¾°æ¤¬¥ë¡¦¥Þ¥óºßÀÒ»þÂå¤Ë¥â¥Ê¥³Àï¤Ç·è¤á¤¿ÅÁÀâ¤Î¥´¥é¥Ã¥½¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤«¤é¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÅö»þ¤ÎÆÀÅÀ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤ä¤ä¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤µ¤Ë¤Ï·ç¤±¤ë¤¬¡¢¸½Ìò°úÂà¤·¤Æ¤«¤é1Ç¯È¾°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿º£¤Ç¤âÎàµ©¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥»¥ó¥¹¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿§êô¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥´¥é¥Ã¥½¤ÏABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤äSNS¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡¼¡×¡ÖÍÆ¼Ï¤Ê¤¤w¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤À¡×¡Ö¾¾°æÂçÊå¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÂè2»î¹ç¤â¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤Ï14¡¼0¤È´°¾¡¤ò¼ý¤á¡¢»Ò¶¡¤¿¤ÁÁê¼ê¤Ë¤â°ìÀÚ¤ÎÂÅ¶¨¤ò¸«¤»¤º¡¢´ÓÏ½¤òÂ¸Ê¬¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿TOYOTA Presents,4v4 ASIAN CUP 2024-25¡Ë