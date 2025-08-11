¡ÚÃæÆü¡Û´°Éõ¾¡Íø¤Ç4°ÌÉâ¾å¡¡¾¾»³¿¸Ìé¤¬º£µ¨30¥»¡¼¥Ö¡¡»³ËÜÂÙ´²¤¬º£µ¨Åìµþ¥É¡¼¥à3ËÜÌÜ¤Î¥¢¡¼¥Á
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü2¡Ý0µð¿Í(11Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
ÃæÆü¤Ï5Åê¼ê¤ÎÌµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¤Çµð¿Í¤Ë´°Éõ¾¡Íø¡£¼é¸î¿À¤Î¾¾»³¿¸ÌéÅê¼ê¤¬º£µ¨30¥»¡¼¥ÖÌÜ¤ÇÄù¤á¤Þ¤·¤¿¡£
4²ó¤Ë¥Ü¥¹¥é¡¼Áª¼ê¤¬»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯ºÙÀîÀ®ÌéÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼ÆóÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¡£5²ó¤Ë¤Ï5·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç2ÂÇÀÊÏ¢Â³¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë»³ËÜÂÙ´²Áª¼ê¤¬¡¢¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø3¹æ¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤«¤é2ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¤²¤Æ¤Ï¡¢ÀèÈ¯¤Î¥á¥Ò¥¢Åê¼ê¤¬¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Í×½ê¤òÄù¤á¤ëÅêµå¤ÇÆÀÅÀ¤òÍ¿¤¨¤º¡£6²ó¤«¤é¤ÏÊ¡·ÉÅÐÅê¼ê¡¢Æ£Åè·ò¿ÍÅê¼ê¡¢À¶¿åÃ£ÌéÅê¼ê¤È¤Ä¤Ê¤®¤Þ¤¹¡£
9²ó¤Ï¥±¥¬¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¾¾»³Åê¼ê»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¡¢Ìµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¤Ç¾¡Íø¡£5²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¥á¥Ò¥¢Åê¼ê¤¬2¾¡ÌÜ¡¢¾¾»³Åê¼ê¤Ï¥»¡¼¥Ö¿ô¥È¥Ã¥×µð¿Í¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤Î33¥»¡¼¥Ö¤È¤Ï3º¹¤Îº£µ¨30¥»¡¼¥Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤ÎÆü±«Å·Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¹Åç¤ò¾¡Î¨¤Ç¾å²ó¤ê4°ÌÉâ¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£