　今週の日経225先物は、7月24日の高値（4万2080円）突破で上へのバイアスが強まりやすいが、夏休みシーズンで市場参加者が限られるなか、短期的なトレードによって値動きが荒くなる可能性がある。8日の取引終了後のナイトセッションはロング優勢の流れが続き、終盤にかけて4万2390円まで上げ幅を広げる場面もみられた。

　8日の米国市場は主要な株価指数が上昇し、ナスダック指数は史上最高値を更新した。トランプ米大統領は7日、8日付で辞任するクグラー米連邦準備制度理事会（FRB）理事の後任に大統領経済諮問委員会のミラン委員長を充てる人事を明らかにした。パウエルFRB議長に対する利下げ圧力は一段と増すとみられ、次回9月の米連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げ観測が高まり、買い優勢の展開になった。

　また、トランプ大統領とロシアのプーチン大統領が15日に米国のアラスカ州で会談すると報じられた。ウクライナ停戦の期待が高まるなかで、混乱していた世界のサプライチェーンの正常化にもつながるとの見方が買いを促した。

　日経225先物のナイトセッションは4万2290円で終えた。祝日取引は利食い先行で始まり、4万2180円まで上げ幅を縮めたものの、その後の切り返しで4万2480円（11時時点）まで買われる場面もみられた。ボリンジャーバンドでは8日の通常取引で+1σ（4万1130円）突破から一気に+2σ（4万1880円）を捉えたが、ナイトセッションでは切り上がった+2σ（4万2160円）を明確に上抜けてきた。

　+2σと+3σ（4万2990円）とのレンジに移行するなかで、押し目待ち狙いの買い意欲が強まるほか、ショートカバーが入りやすい。7月24日の高値水準を割り込んでくると達成感が意識される可能性はある。ただし、切り上がりをみせる+2σが支持線として機能することが見込まれそうだ。

　決算発表がピークを通過したことで、機関投資家は動きやすくなるだろう。ただし、夏休みシーズンで市場参加者は限られるとみられ、短期的なトレードに振らされそうである。米国では9月の利下げ観測が高まっているが、12日発表の7月の米消費者物価指数（CPI）や14日発表の7月の米生産者物価指数（PPI）の結果を受けた米国市場の動向にも大きく振らされる可能性がある。15日のトランプ大統領とプーチン大統領の会談にも関心が集まりやすいだろう。市場の期待が後退する局面では、ロング解消の動きが強まる展開には注意しておきたい。

　そのため、オプション権利行使価格の4万2000円から4万3000円のレンジを想定する。+3σ到達で過熱感が警戒されることになるだろうが、バンドが上向きで推移するほか、参加者が限られるなかでは小さいエネルギーでもバイアスが強まりやすく、ショートは控えておきたいところである。

　週間形状では、上向きで推移する+1σと+2σとのレンジ内での値動きが続いている。+2σは4万2880円辺りに位置しており、同バンド接近では上値を抑えられそうだ。ただし、+2σを捉えてくるようだと、4万4530円辺りに位置する+3σとのレンジが意識されてくる可能性があろう。

　なお、エヌビディア とアドバンスト・マイクロ・デバセズ は、中国向けに販売した人工知能（AI）半導体収入の15％を米政府に支払うことで、トランプ政権と合意したと報じられている。足もとで調整を強めている東京エレクトロン<8035>［東証P］など、指数インパクトの大きい値がさハイテク株の買い戻しが強まると、先物市場ではロングの動きが強まりそうだ。

　8日の米VIX指数は15.15（7日は16.57）に低下した。週間（1日は20.38）でも大幅な下落となった。1日には7月の米雇用統計の結果を受けて21.90まで急伸し、75日移動平均線（16.35）、200日線（16.41）を一気に上抜けた。ただし、週明け4日は早期利下げ観測が高まり17.52に低下。その後も低下傾向を継続し、8日には25日線（16.54）を明確に下抜けている。そのため、リスク選好に向かいやすいだろう。

　先週末のNT倍率は先物中心限月で13.81倍（7日は13.72倍）に上昇した。週間（1日は13.83倍）では低下。足もとで-2σと-3σとのレンジ内での推移によりNTショートが優勢だったが、週半ばの13.70倍割れ後は下げ渋りをみせ、週末の切り返しで-2σを上抜けてきた。75日線（13.80倍）を捉え、-1σ（13.85倍）に接近。-1σを捉えてくる局面では、NTショートを巻き戻す動きが強まりそうだ。

　7月第5週（7月28日-8月1日）の投資部門別売買動向によると、海外投資家は現物と先物の合算では16週ぶりの売り越しであり、売り越し額は3407億円（7月第4週は1兆2557億円の買い越し）だった。なお、現物は1892億円の売り越し（同6023億円の買い越し）と18週ぶりの売り越し。先物は1515億円の売り越し（同6533億円の買い越し）と4週ぶりの売り越しだった。個人は現物と先物の合算で766億円の買い越しと8週ぶりの買い越し。信託銀行は現物と先物の合算で1137億円の売り越しとなり、5週連続の売り越しだった。

　海外投資家は8月第1週（4日-8日）に再び買い越しに転じていると考えられ、需給が転換したとみるには、しばらく見極めが必要だろう。

　主要スケジュールでは、12日に米国7月消費者物価指数、13日に7月国内企業物価、14日に米国7月生産者物価指数、米国新規失業保険申請件数、15日に4-6月期GDP、中国7月鉱工業生産、中国7月小売売上高、米国7月小売売上高、米国8月ニューヨーク連銀製造業景気指数、米国7月輸出入物価指数、米国7月鉱工業生産などが予定されている。

――プレイバック・マーケット――

●SQ値
09月限　日経225　36906.92　　TOPIX　　2585.41
10月限　日経225　39701.93　　TOPIX　　2721.72
11月限　日経225　39901.35　　TOPIX　　2765.26
12月限　日経225　39434.85　　TOPIX　　2738.68
01月限　日経225　39343.19　　TOPIX　　2726.70
02月限　日経225　39432.64　　TOPIX　　2775.06
03月限　日経225　36483.79　　TOPIX　　2684.98
04月限　日経225　32737.29　　TOPIX　　2418.70
05月限　日経225　37572.13　　TOPIX　　2733.00
06月限　日経225　38172.67　　TOPIX　　2776.06
07月限　日経225　40004.61　　TOPIX　　2830.46
08月限　日経225　41368.58　　TOPIX　　3004.82

◆日経225先物（日足）
　　　　　　　　　始値　　 高値　　 安値　　 清算値　 前日比
25/09　08月08日　 41020　　42030　　41010　　41820　　+820
25/09　08月07日　 40810　　41160　　40600　　41000　　+190
25/09　08月06日　 40600　　40860　　40350　　40810　　+160
25/09　08月05日　 40360　　40650　　40310　　40650　　+330
25/09　08月04日　 40690　　40690　　39730　　40320　　-540

◇TOPIX先物（日足）
　　　　　　　　　始値　　　高値　　　安値　　　清算値　　前日比
25/09　08月08日　 2988.5　　3042.0　　2988.5　　3026.5　　+38.5
25/09　08月07日　 2970.0　　2997.0　　2957.5　　2988.0　　+19.5
25/09　08月06日　 2942.0　　2973.0　　2928.5　　2968.5　　+22.5
25/09　08月05日　 2922.0　　2946.0　　2921.0　　2946.0　　+25.5
25/09　08月04日　 2941.5　　2944.0　　2877.0　　2920.5　　-32.0

●シカゴ日経平均　円建て
　　　　　　　　　　清算値　 前日大阪比
08月08日（09月限）　42280　+460
08月07日（09月限）　41090　+90
08月06日（09月限）　40855　+45
08月05日（09月限）　40530　-120
08月04日（09月限）　40585　+265
※前日比は大阪取引所終値比

□裁定取引に係る現物ポジション裁定残（金額）
　　　　　 　　売り　　　前週末比　　 買い　　　　前週末比
08月01日　　　　814億円　 -103億円 1兆4149億円　　-1366億円
07月25日　　　　918億円　 -423億円 1兆5515億円　　+3049億円
07月18日　　　 1342億円　 +774億円 1兆2466億円　　-27億円
07月11日　　　　568億円　 -633億円 1兆2493億円　　-1410億円
07月04日　　　 1201億円　 +184億円 1兆3904億円　　-1005億円
06月27日　　　 1016億円　 -974億円 1兆4909億円　　-1471億円
06月20日　　　 1991億円　 +137億円 1兆6381億円　　-764億円

□裁定取引に係る現物ポジション（株数）
　　　　　　　　売り　　　　　 前日比　　買い　　　　　　　前日比
08月06日　　　 4995万株　　　+146万株　　6億6910万株　　　+4055万株
08月05日　　　 4848万株　　 +1787万株　　6億2855万株　　　+1286万株
08月04日　　　 3061万株　　　+410万株　　6億1568万株　　　-1341万株
08月01日　　　 2651万株　　　-447万株　　6億2909万株　　　+3402万株
07月31日　　　 3098万株　　　-129万株　　5億9507万株　　　+1641万株
07月30日　　　 3227万株　　　 +36万株　　5億7865万株　　　-2282万株
07月29日　　　 3191万株　　　+0.9万株　　6億0148万株　　　-4447万株
07月28日　　　 3190万株　　　+285万株　　6億4596万株　　　-4316万株
07月25日　　　 2904万株　　 -1024万株　　6億8912万株　　　-1404万株
07月24日　　　 3928万株　　　-159万株　　7億0316万株　　　+4958万株
07月23日　　　 4088万株　　　 +11万株　　6億5357万株　　　+8529万株
07月22日　　　 4076万株　　　 -32万株　　5億6828万株　　　-643万株

株探ニュース