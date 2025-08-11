¡ÚÉÍÌ¾¸Ð¥Ü¡¼¥È¡¡PG1¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Û³ùÁÒÎÃ¡¡ÂÔË¾¤ÎG1½éÀ©ÇÆ¡¡±óÆ£¥¨¥ß¤ÎÌÔÄÉ¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿
¡¡11Æü¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÉÍÌ¾¸Ð¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè39²ó¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×ºÇ½ªÆü¤Ï½ªÆü¡¢°ÂÄêÈÄ¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¼Â»Ü¡£12R¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Í¥¾¡Àï¤Ï¡¢¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ14¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÊü¤ÁÀè¥Þ¥¤¤·¤¿³ùÁÒÎÃ¡Ê36¡áÂçºå¡Ë¤¬±óÆ£¥¨¥ß¤ÎÌÔÄÉ¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê1Ãå¡£5²óÌÜ¤ÎG1Í¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤ÇG1½éÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤ê¡¢SG¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊÍèÇ¯3·î24¡Á29Æü¡¢³÷·´¡Ë¤ÎÍ¥Àè½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£2Ãå¤Ë±óÆ£¡¢3Ãå¤ÏÊ¿»³ÃÒ²Ã¤¬Æþ¤ê3Ï¢Ã±¡ã1¡ä¡ã2¡ä¡ã4¡ä¤Ï880±ß¡Ê1ÈÖ¿Íµ¤¡Ë¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹Ä¾¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¥â¥Î¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¼¡¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È1¹æÄú¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ËÎ×¤ó¤À³ùÁÒ¤ÏÆ»Ãæ¡¢±óÆ£¤¬ÆùÇö¤·¤Æ¡Ö¡È¤ä¤á¤Æ¡É¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò³Í¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÁª¼ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ó¤À³ùÁÒ¤Ï¡Öº£Àá¥²¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£Í¥¾¡¤òÊó¹ð¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ×¡¦¿¼Ã«ÃÎÇî¤Ë²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª6Æü´Ö¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï109²¯8119Ëü4000±ß¤Ç¡¢ÌÜÉ¸¤Î100²¯±ß¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¡£