²ÎÉñ´ìºÂ¡ÖÈ¬·îÇ¼ÎÃ²ÎÉñ´ì¡×Âè£²Éô¡Ö²Ð¤ÎÄ»¡×ÅöÆü¤ËÃæ»ß¡¡½Ð±é¼Ô¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡¡ºäÅì¶Ì»°Ïº¤é½Ð±é
¾¾ÃÝ¤Ï11Æü¡¢Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¾å±éÃæ¤Î¡ÖÈ¬·îÇ¼ÎÃ²ÎÉñ´ì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö½Ð±é¼Ô¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡×¤Î¤¿¤á¡¢Âè2Éô¡Ö²Ð¤ÎÄ»¡Ê¤Ò¤Î¤È¤ê¡Ë¡×¤ÎÆ±Æü11Æü¸ø±é¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡Ö³§ÍÍ¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤´Íý²ò¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¡¢Íý²ò¤òµá¤á¤¿¡£
12Æü¤ÏÅö½é¤«¤éµÙ±éÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢13Æü°Ê¹ß¤Î¾å±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·èÄê¼¡Âè¡¢¾¾ÃÝ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£¡¡¡ÖÈ¬·îÇ¼ÎÃ²ÎÉñ´ì¡×¤ÏÎãÇ¯¡¢Â¿ºÌ¤Ê±éÌÜ¤Ë¤è¤ê3ÉôÀ©¤Ç¹½À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤ÎÂè2Éô¡Ö²Ð¤ÎÄ»¡×¤ÏºäÅì¶Ì»°Ïº¡¢»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡¢»ÔÀîÔ¥»Ò¤¬½Ð±é¡£²ÎÉñ´ì¶¸¸Àºî¼Ô¤ÎÃÝ¼Æ½á°ì»á¤¬µÓËÜ¡¢¥ª¥Ú¥é¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¤ÉñÂæ¤Î±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¸¶½ã»á¤¬±é½Ð¡¢Èþ½Ñ¸¶°Æ¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£±é½Ð¤â¼ê¤¬¤±¤ë¶Ì»°Ïº¤¬ÅÁÀâ¤Î²Ð¤ÎÄ»¡¢À÷¸ÞÏº¤ÈÔ¥»Ò¤¬²Ð¤ÎÄ»¤òÃµ¤·µá¤á¤ë·»Äï¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£