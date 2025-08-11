「着回し力抜群︎」「着痩せも叶う！」【しまむら】マニア激推し♡「優秀ベスト」

シンプルなワンツーコーデになりがちな夏。コーデのマンネリを打破するなら、プラスワンでおしゃれ度アップや着痩せが狙えるアイテムがあると重宝しそう。今回は【しまむら】から、@aiaimama.v.v.vさんが「激推し」と紹介するベストをご紹介。着こなしに変化をつけられ、コーデに新鮮な雰囲気を取り込めるかも。

着回し力高め！ 大人可愛いベスト

【しまむら】「EC＊MUドロストベスト」\1,100（税込）

ウエストをきゅっと絞れるドロスト仕様で、メリハリシルエットを楽しめるベスト。チュールを重ねたデザインで華やかさをプラスしつつ、落ち着いたグレーで上品さもキープできそうです。@aiaimama.v.v.vさんは「着回し力も抜群︎」「可愛くて、着痩せも叶う」と絶賛。

着るだけでコーデがおしゃれに決まる優秀ベスト

【しまむら】「YUMサッカーギンガムV」\1,639（税込）

こちらはギンガムチェック柄がアクセントになるベスト。ウエスト部分はゴム仕様で、自然にシェイプされるのが嬉しいポイント。Tシャツ × ジーンズのワンツーコーデにプラスするだけで、即こなれて見えそうです。ボタンをはずして羽織ってもシャレ見えするかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@aiaimama.v.v.v様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M