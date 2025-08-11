SHINee・キー、来日公演直後にカムバック！新AL『HUNTER』は大人気アニメ映画を意識？

ボーイズグループSHINeeのメンバー、キーがカムバックした。

【写真】キー、『エヴァンゲリオン』“ガチファン”ぶり発揮

8月11日、キーはソウル広津（クァンジン）区ザ・アンバサダーソウル プルマンホテルのイーストポールで3rdフルアルバム『HUNTER』のリリース記念記者懇談会を開催した。

『HUNTER』は自分と自我に対するさまざまな話を全体に溶け込ませた作品だ。

同名タイトル曲について、所属事務所SMエンターテインメントは「雄大なベースと重低音のキックサウンドにリズミカルなギターリフ、さまざまなシンセパッドが調和を成したダンスソングだ」と説明した。歌詞は相手に執着する自分と相手との複雑な関係で感じる苦痛のなかの喜びを表現した。

特に、キーは最近、Netflixのアニメーション映画『K-POPガールズ！デーモン・ハンターズ』が世界的なブームを巻き起こしたなかでカムバックした感想を明らかにした。

キー

彼は、「『K-POPガールズ！デーモン・ハンターズ』が出るとは思わなかった。『ハンター？面白いね』と話していた」と冗談交じりに語った。

続けて、「『意識したの？』というような反応もあったが、アルバムの準備は長くかかるので、そのようにできるタイミングではまったくなかった」と説明した。

その一方で、「『ハンター』という単語自体に力があるので、『ハンター』という言葉に慣れたときにリリースされることもありがたく思っている」と笑った。

なお、キーは『HUNTER』のカムバック活動に続き、来る9月26〜28日にソウル・オリンピック公園のチケットリンクライブアリーナでソロコンサート「2025 KEYLAND：Uncanny Valley」を開催する予定だ。

◇キー プロフィール

1991年9月23日生まれ。本名キム・キボム。15歳のときに受けたSMエンターテインメントの全国ツアーオーディションに参加し、8000人の中からたった一人合格。大邱（テグ）市出身で地元の高校に通っていたため、毎週末200km以上離れたソウルの事務所まで通いながら練習生時代を過ごした。歌やダンスはもちろん、演技やMCでも才能を発揮しており、さらにはファッションアイテムのリメイクも得意。SHINeeのコンサートでは実際に衣装のデザインを手掛けるなど、音楽の分野にとどまらない多彩な魅力で人気を集めている。