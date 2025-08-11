¡Ö12ºÐ¤«¤éÊç½¸²Ä¡×½©¸µ¹¯»á¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÎÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë´ë²è¤Ë´Ø·¸¼Ô¡Ö¤â¤¦µ¤¤ò¸¯¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×
¡¡µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÄë¹ñ¤òÄï¤È¤È¤â¤ËÃÛ¤¤¤¿¥á¥ê¡¼´îÂ¿Àî¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢8·î14Æü¤Ç´Ý4Ç¯¡£µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Ë¤è¤ëÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¾ë¤Ï¤â¤Ï¤ä²áµî¤Î¸¸¡¢º½¤Î¾ë¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¡ÖÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î°éÀ®¤Ï¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«Í³¤Ë¤Ç¤¤ë¡ª¤½¤ó¤ÊºÇ¸åÄÌÄ¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢AKB48¤Ê¤É½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÃÛ¤¾å¤²¤¿½©¸µ¹¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡£8·î5Æü¡¢½©¸µ¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡Ö·à¾ì·¿¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ÎÊç½¸¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Ëµ¤¤ò¸¯¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤
¡¡Á°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡¡¡Ö½©¸µ¤µ¤ó¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢SHO¡½WA¤ÈMATURI¤È¤¤¤¦2ÁÈ¤ÎÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï30¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦¡¢ÈùÌ¯¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¡£º£²ó¤ÎÊç½¸Ç¯Îð¤Ï12ºÐ¤«¤é26ºÐ¡£12ºÐ¤Ç¤¹¤È¾®³Ø¹»6Ç¯À¸¤«¤éOK¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤¬³«Âó¤·¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë½©¸µ¤µ¤ó¤¬¼ê¤òÆÍ¤Ã¹þ¤à¤È¤¤¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡×
¡¡µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÁÏ¶È¼Ô¤¬Â¸Ì¿¤Î»þÂå¤Ï¡¢ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¤½¤ì¤Ë»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ï¡¢¤³¤È¤´¤È¤¯µö¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤â±ó¤¤ÀÎ¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿2¿ÍÁÈ¥°¥ì¡¼¥È¥Á¥¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥º¤È¤Þ¤µ¤Ë¥¢¥¤¥É¥ëÉ÷¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ØMIX¡¡JUICE¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¹Ô¤±¤ë¤«¤Ê¡¢¤È°ì½Ö»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ÝÇ½³¦¤ÎÎÏ³Ø¤ÎÁ°¤Ë¤·¤Ü¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢2010Ç¯Âå¤¯¤é¤¤¤«¤é¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ëÉ÷¤ÎÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×¤¬¿ôÂ¿¤¯½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Èà¤é¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¼«¾Î¤»¤º¡¢¡ÈÈó¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¡É¥À¥ó¥¹¥í¥Ã¥¯¡È¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¤¤¿¤ê¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ6Ç¯¡¢¥á¥ê¡¼¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ4Ç¯¡£2¿Í¤Î°Ò¸÷¤Ë¤ª¤Ó¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¡¢½©¸µ¤µ¤ó¤¬»Å³Ý¤±¤ë¡£¡¡
¡Ö½©¸µ¤µ¤ó¤¬ºî¤ê½Ð¤·¤¿½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÏÂçÀ®¸ù¤·¡¢º£¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥ó¥¹¤ä²Î¤ò»Å¹þ¤à¶µ°é¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤ÇÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÍñ¤ò°é¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤·¤«¤âÀìÍÑ¤Î·à¾ì¤òÀß¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡É²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤ëÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¡È¤Î»þÂå¤¬ÅþÍè¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¨¥ó¥¿¥á¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»Å¹þ¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿·¤¿¤ÊÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬·ÝÇ½³¦¤Ë¤É¤ó¤Ê¥Ï¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤«¡£À®¸ù¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤Ï¤¿¤Þ¤¿¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤É¤Á¤é¤Ë¤·¤í¡¢¿·¤·¤¤»î¤ß¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ï³Î¤«¤À¡£