¹â¾¾»Ô¤Î²Û»Ò¹©Ë¼¥ëー¥ô¤Î¿·ºî¥¹¥¤ー¥Ä¡¡¡Ö¹áÀî¤é¤·¤µ¡×¤ò¥ì¥â¥ó¤ä´õ¾¯Åü¤ÇÉ½¸½¡¡Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤Ë
¡¡¹â¾¾»Ô¤Î¿Íµ¤ÍÎ²Û»ÒÅ¹¡Ö²Û»Ò¹©Ë¼¥ëー¥ô¡×¤¬¡¢¡Ö¹áÀî¤é¤·¤µ¡×¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¿·ºî¥¹¥¤ー¥Ä2¼ïÎà¤ÎÈÎÇä¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¿·ºî¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë¤Ï¡¢¹áÀî¸©¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥ì¥â¥ó¡Ö¤µ¤Ì¤»¾¥ì¥â¥ó¡×¤ä¡¢¹áÀî¸©¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿·ò¹¯»Ö¸þ¤Î´õ¾¯Åü¡Ö¥¢¥ë¥íー¥¹¡×¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¥¸ÍÆâ³¤¤Î²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤È¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÉ÷¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¡¢¹áÀî¤é¤·¤¤É÷Ì£¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¡¥ì¥â¥óÆý²Û¡ÖÝ¦Ý¨¤ÊÆü¡×
¥ì¥â¥óÉ÷Ì£¤Î¤Ê¤á¤é¤«¤Êñ²¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ëÆý²Û¤Ç¤¹¡£¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤È¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£1¸Ä162±ß(ÀÇ¹þ¤ß)
¢¡¥ëー¥ô¤Î¾Æ¥Éー¥Ê¥Ä-À¥¸ÍÆâ¥ì¥â¥ó-
¹áÀî¸©»º¥ì¥â¥ó¤ÎË§½æ¤Ê¹á¤ê¤òÀ¸¤«¤·¤¿¾Æ¥Éー¥Ê¥Ä¡£¤·¤Ã¤È¤ê¡¦¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤¿À¸ÃÏ¤Ë¤Ï¡¢¹áÀî¸©»º¾®Çþ¡Ö¤µ¤Ì¤¤ÎÌ´¡×¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1¸Ä270±ß(ÀÇ¹þ¤ß)¡¡¢¨8·îÃæ½Ü¤´¤í¤Þ¤ÇÈÎÇä¤ÎÍ½Äê
¡¡À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥ëー¥ô¤Ï¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¹áÀî¤Ç¤ÎÎ¹¤Î»×¤¤½Ð¤¬°î¤ì¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Î¹¹ÔµÒ¤Ë¤â°¦¤µ¤ì¤ë²Û»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£