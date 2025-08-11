俳優の藤岡弘（７９）が１１日、都内でドラマシリーズ「エイリアン：アース」（ディズニープラス「スター」で１３日より独占配信）の「配信直前 エイリアン地球襲来イベント」に、長男の藤岡真威人（２１）、長女の天翔愛（２３）、次女の天翔天音（２０）、三女の藤岡舞衣（１７）とともに登場した。

今作は地球を舞台に、宇宙最強にして最恐の生命体「エイリアン」と人類の死闘が繰り広げられる最新作。作品にちなみ、弘と愛が「エイリアン」の卵が入った巨大なエイリアン収納ユニットを連れて登場した。弘は「虎ノ門ヒルズを探検してたら怪しい者が落ちてきたんですよ。やばい、危ないと思って早速回収しました」と険しい顔で語り、３人を驚かせた。

「もし『エイリアン』と戦うことになったら」が話題になると、「最強は逃げること」と弘。真威人は「僕は闘うかなあ」と決意を語ると、弘は「戦うことはいいんだけど、責任感を忘れたら駄目だ」と甘くはないとした。真威人は「戦えそうです。何ていったって藤岡家には『ヒーロー』が２人いますから」と父を見つめてニヤリ。この熱意に、弘は「いざという時には胆力が必要なんだ。心の強さが大事なんだ」とアドバイスを送っていた。