¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ photo/Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

25-26¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¥·¡¼¥ë¥É¤¬¥¦¥§¥ó¥Ö¥ê¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢PKÀï¤ÎËö¤Ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤òÇË¤Ã¤Æº£µ¨½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£

¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥ô¥£¥ë¥Ä¤é¿·ÀïÎÏ¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢½øÈ×¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤ë¤â¡¢¥Ñ¥ì¥¹¤Ë2ÅÙÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢°ú¤­Î¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

¥Ñ¥ì¥¹¤Ï4ËÜ¤ÎÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È¤«¤é2ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ØSky Sports¡Ù¤Ç¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¼éÈ÷ÌÌ¤ËÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ö¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¾¯¤·Ä´À°¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£²æ¡¹¤ÏÁê¼ê¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¼ºÅÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×

»î¹ç¸å¤Ë»Ø´ø´±¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï2¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼éÈ÷¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹çÅ¸³«¤È¤·¤Æ¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ý¤·¡¢¥Ñ¥ì¥¹¤ò²¡¤·¹þ¤à·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ô¾¯¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁê¼ê¤Ë¤â¤Î¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£

¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö¿·ÀïÎÏ¤¬4¿Í¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Å¬±þ¤¹¤ë¤Ë¤â»þ´Ö¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¶¼é¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ïº£¸å²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£