STU48が11日、東京・ヒューリックホール東京で、ライブツアー「STU48 Live Tour 2025〜傷つくことが青春だ〜」東京公演を行った。

8月27日には12枚目シングル「傷つくことが青春だ」を発売。この日、同シングルのカップリング曲として収録される“池ちゃん”こと池田裕楽（21）と演歌歌手徳永ゆうき（30）のデュエット曲「あの頃のBGM」を初披露した。

2人はフジテレビ「千鳥の鬼レンチャン」（日曜午後7時）の人気コーナー「サビだけカラオケ」に出演。スーツ姿で登場した徳永は「まさかの展開過ぎて。我々の共通点と言えば『千鳥の鬼レンチャン』ですが、ここまでガッツリ絡むのが初めてなんです」と告白。池田も「ちゃんとしゃべるのは今日が初めて」と明かした。

いつもとは違う会場の雰囲気に困惑気味の徳永。「普段は着物着て演歌を歌っていますから、ファンの層が全然違います」。そのせいか、独特な間が空いた。池田は「番組内ではっちゃけているけど、実は2人とも人見知りという…」と吐露。その後も間が空くと徳永は「行きますか？」と提案。池田も「はい、もう行きましょう！」で曲を披露した。

同曲を初披露すると池田は「皆さんに盛り上がっていただいて、良い初披露ができたと思います！」と感謝。徳永は「急に“ウエ〜イ”とか言われると“うわぁ”なりますね！ 慣れてへんから」と笑い、「いやでも、皆さんのパワーで一緒に盛り上がれました」と満足げに話した。

池田は“＃イケとく”でファンに盛り上げを依頼。徳永は「皆さんに温かく迎えていただきまして、この曲も愛していただけたら」と続け、「聞いて、歌って、一緒に盛り上げていただけたらうれしいです」とアピールした。

東京公演は10、11日で4公演を開催し、チケットは完売となった。同公演では新曲に加え、「瀬戸内の声」など計21曲を披露した。