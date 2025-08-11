◆フィギュアスケート サマーカップ 第３日（１１日、滋賀・木下カンセー・アイスアリーナ）

女子ショートプログラムが行われ、昨季世界選手権銅メダルの千葉百音（木下グループ）は６０・６０点で６位発進とした。冒頭のフリップ―トウループの連続３回転は着氷。だが、ダブルアクセル（２回転半）と３回転ルッツは転倒し、「調子が悪くなかっただけにこの結果は非常に悔しい」と今季初戦を振り返った。

昼に満開の桜と夜桜をイメージした衣装で「さくらさくら」を滑った。「静」と「動」の「静」を表現するところを醍醐味としている。「プログラム全体の大きさは緊張した場面でも出していきたい。練習でも本番でも同じ大きいスケールでできるように」とテーマを語った。

来年２月にミラノ五輪を控える今季。不満のスタートとなり、「去年よりも安定した演技をする目標がある。今回のＳＰは自分に憤りを感じている」と唇をかんだ。１２日のフリーでは「ロミオとジュリエット」を初披露する。「曲の雰囲気を失わず、一歩一歩落ち着いてジャンプを跳んで、少しでも自信につながるようにしたい」と前を向いた。