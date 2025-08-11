²ÎÉñ´ìºÂ¡ÖÈ¬·îÇ¼ÎÃ²ÎÉñ´ì¡×ÂèÆóÉô¡Ö²Ð¤ÎÄ»¡×¤ÎÅöÆüÃæ»ß¤òÈ¯É½¡¡½Ð±é¼Ô¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡Ö¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¡×
¡¡¾¾ÃÝ¤Ï11Æü¡¢¤³¤ÎÆü³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿²ÎÉñ´ìºÂ¡ÖÈ¬·îÇ¼ÎÃ²ÎÉñ´ì¡×ÂèÆóÉô¡Ö²Ð¤ÎÄ»¡×¸ø±é¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£½Ð±é¼Ô¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡£
¡¡¾¾ÃÝ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡Ö²ÎÉñ´ìºÂ¡ÖÈ¬·îÇ¼ÎÃ²ÎÉñ´ì¡×¤Ë¤Æ¡¢½Ð±é¼Ô¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê¡¢ÂèÆóÉô¡Ø²Ð¤ÎÄ»¡Ù¡Ê¤Ò¤Î¤È¤ê¡Ë¤ÎËÜÆü8·î11Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Î¸ø±é¤òÃæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö³§ÍÍ¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤´Íý²ò¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢12Æü¤ÏµÙ±éÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÀ¸åÆü°Ê¹ß¤Î¾å±é¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï·èÄê¼¡Âè¡¢¾¾ÃÝ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â·èÄê¼¡Âè¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¥í¥·¥¢Ì±ÏÃ¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö²Ð¤ÎÄ»¡×¤ÎÅÁÀâ¤ò¤â¤È¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¿·ºî²ÎÉñ´ì¡£ºäÅì¶Ì»°Ïº¤¬²Ð¤ÎÄ»¤ò¡¢²Ð¤ÎÄ»¤òÃµ¤¹Î¹¤Ë½Ð¤ë·»Äï¤ò»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡¢»ÔÀîÔ¥»Ò¤¬±é¤¸¤ë¡£
