¡ÚÂ®Êó¡Û±Ø¹½Æâ¤Ç¿Í¿È»ö¸Î¤¬È¯À¸¡ÄÌ¾Å´¾®ËÒÀþ¤Î¾®ËÒ－¸¤»³´Ö¤Ç±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤» ±¿Å¾ºÆ³«¤Ï¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í¤Î¸«¹þ¤ß
¡¡8·î11Æü¸á¸å4»þÁ°¡¢°¦ÃÎ¸©¾®ËÒ»Ô¤ÎÌ¾Å´¾®ËÒÀþ¡¦Ì£²¬±Ø¤Ç¿Í¿È»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢°ìÉô¶è´Ö¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ì¾Å´¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢11Æü¸á¸å3»þ54Ê¬º¢¡¢Ì£²¬±Ø¤Î¹½Æâ¤Ç¿Í¿È»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¸á¸å4»þ45Ê¬¸½ºß¡¢¾®ËÒ±Øー¸¤»³±Ø´Ö¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±¿Å¾ºÆ³«¤Ï¸á¸å5»þÈ¾º¢¤Î¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
