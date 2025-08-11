¡Úµð¿Í¡Ûº£µ¨£±£°ÅÙÌÜ¤Î´°ÉõÉé¤±¡¡ÃæÆü¤ËÇÔ¤ìºÆ¤Ó¾¡Î¨¤Ï£µ³ä¤Ë¡¡ÀèÈ¯¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬¤Ï£µ²ó£²¼ºÅÀ¤Ç£·ÇÔÌÜ¡¡
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½ÃæÆü¡Ê£±£±Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤¬ÃæÆü¤ËÇÔ¤ìÏ¢¾¡¤Ï¡Ö£²¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£¾¡Î¨¤Ï£µ³ä¤ËÌá¤ê¡¢Ãù¶â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ£µÆü¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤Ï£µ²ó¤Þ¤ÇÅê¤²£µ°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤Ç£·ÇÔÌÜ¡Ê£³¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¤¿¡£ÂÇÀþ¤ÏÃæÆü¤ÎÀèÈ¯¡¦¥á¥Ò¥¢Åê¼ê¤Ë£±¡¢£²¡¢£´²ó¤È¤¤¤º¤ì¤âÌµ»à°ìÎÝ¤È¤·¤Ê¤¬¤éÊ»»¦¤ÈÅðÎÝ»à¤Ç¹¥µ¡¤òÀ¸¤«¤»¤Ê¤¤¤Ê¤ÉÌµÆÀÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢µß±ç¿Ø¤âÂÇ¤ÁÊø¤»¤º¡¢º£µ¨£±£°ÅÙÌÜ¤Î´°ÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ï£±²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¤¬»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¤¬¡¢£±»à¤«¤éÀô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¤ÏÍ·¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ìÌµÆÀÅÀ¡££²²ó¤â¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤¬ÀèÆ¬¤Ç±¦Á°ÂÇ¤·¤¿¤¬¡¢£±»à¤«¤é°ìÎÝ¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ÎÂç¾ëÂî»°Êá¼ê¤¬°ì¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤ËÅÝ¤ì¡¢£²¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¤ÇÌµ»à°ìÎÝ¤â£³¿Í¤Ç¹¶·â¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¸Í¶¿¤Ï£±¡¢£²²ó¤ò£³¼ÔËÞÂà¡££³²ó£²»à¤«¤éÅê¼ê¤Î¥á¥Ò¥¢¤Ëº¸Á°ÂÇ¡¢¾åÎÓÀ¿ÃÎ³°Ìî¼ê¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤éº¸Á°¤ËÍî¤Á¤ë°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ê°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÅÄÃæ´´ÌéÆâÌî¼ê¤ò»°¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤êÌµ¼ºÅÀ¡£
¡¡µð¿Í¤Ï£³²ó£±»à¤«¤éÌçÏÆÀ¿ÆâÌî¼ê¤¬º¸Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡££²»à¤«¤é´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¤Îº¸Íã¤ò±Û¤¨¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÂÇµå¤Ïº¸Íã¡¦ºÙÀîÀ®Ìé³°Ìî¼ê¤Ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¹¥Êá¤µ¤ìÆÀÅÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Í¶¿¤¬£´²ó¤ËÀè¼èÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£ÀèÆ¬¤Î¥Ü¥¹¥é¡¼³°Ìî¼ê¤Ë»Íµå¡¢£´ÈÖ¡¦ºÙÀî¤Ë¤â¥Ü¡¼¥ë¤¬Àè¹Ô¤·¥«¥¦¥ó¥È£³¥Ü¡¼¥ë£±¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é±¦Ãæ´Ö¤òÇË¤ëÆóÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢°ìÎÝ¤«¤é¥Ü¥¹¥é¡¼¤¬°ìµ¤¤ËÀ¸´Ô¤·£±ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ï£´²ó¡¢º´¡¹ÌÚ½ÓÊå³°Ìî¼ê¤¬ÀèÆ¬¤Çº¸Á°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¤¬¡¢Àô¸ý¤Î£²µåÌÜ¤ËÆóÎÝÅðÎÝ¼ºÇÔ¡£Àô¸ý¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤¬ËÞÂà¤·¡¢£³ÅÙÌÜ¤ÎÌµ»à°ìÎÝ¤ò¤Þ¤¿¤âÀ¸¤«¤»¤º£³¿Í¤ÇÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¸Í¶¿¤¬£µ²ó¤Ë¤âÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤·¤¿¡£ÀèÆ¬¤Î»³ËÜÂÙ´²ÆâÌî¼ê¤Ë½éµå¤òº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤®¤ê¤®¤ê¤ËÆþ¤ë£³¹æ¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢£²ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£¸Í¶¿¤Ï£µ²ó¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÂåÂÇ¤òÁ÷¤é¤ì¡¢£µ²ó¤Þ¤Ç¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£²ÅÀ¤òÄÉ¤¦µð¿Í¤Ï£µ²ó£±»à¤«¤éÂç¾ëÂî»°Êá¼ê¤¬»Íµå¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¤¬ÃæÁ°ÂÇ¤Ç¤Ä¤Ê¤®¡¢ÌçÏÆÀ¿ÆâÌî¼ê¤Î»°ÎÝ¤Ø¤ÎÈôµå¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥Õ¥é¥¤¤¬Àë¹ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢»°ÎÝ¡¦¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹ÆâÌî¼ê¤¬Êá¤ì¤º¡¢»°Èô¤È¼ººö¤Ç£²»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¸Í¶¿¤ÎÂåÂÇ¡¦¹Ó´¬ÍªÆâÌî¼ê¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¡¢ÆÀÅÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£¶²ó¤ÏÃæÆü¤Î£²ÈÖ¼ê¡¦Ê¡·ÉÅÐÅê¼ê¤Ë£±»à¤«¤é»Íµå¤ÇÁö¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¤¬¸åÂ³¤¬ÅÝ¤ìÌµÆÀÅÀ¡££·²ó¤Ï£³ÈÖ¼ê¡¦Æ£Åè·ò¿ÍÅê¼ê¡¢£¸²ó¤Ï£´ÈÖ¼ê¡¦À¶¿åÃ£ÌéÅê¼ê¡¢£¹²ó¤Ï¼é¸î¿À¡¦¾¾»³¿¸ÌéÅê¼ê¤Ë¤¤¤º¤ì¤â£³¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¿Ø¤Ï¸Í¶¿¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ£¶²ó¤Ï£²ÈÖ¼ê¡¦²£Àî³®Åê¼ê¡¢£·²ó¤Ï¥±¥é¡¼Åê¼ê¡¢£¸²ó¤ÏÀÐÀîÃ£ÌéÅê¼ê¡¢£¹²ó¤ÏµÆÃÏÂçµ©Åê¼ê¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â£³¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ÆÈ¿·â¤òÂÔ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÇÀþ¤¬¤Õ¤ë¤ï¤º´°ÉõÉé¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£