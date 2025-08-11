C大阪がDF大畑歩夢の完全移籍加入を発表！ 半年でベルギーからJリーグ復帰…背番号は「66」
セレッソ大阪は11日、ルーヴェンからDF大畑歩夢が完全移籍加入することを発表した。
大畑はメディカルチェック通過後にC大阪と正式契約を締結することとなる。背番号は「66」に決定。約半年ぶりのJリーグ復帰に際し、新天地のクラブ公式サイトを通じて「こんにちは、ベルギー OHルーヴェンから移籍してきました大畑歩夢です。勝利のために全力で戦います。応援よろしくお願いします」と意気込みを示した。
大畑は2001年4月27日生まれの現在24歳で、左サイドバック（SB）を主戦場とするプレーヤー。2020年にサガン鳥栖でプロキャリアをスタートさせると、2年後には浦和レッズへ完全移籍で加入し、約3年間で公式戦通算87試合に出場した。今年1月にはジュピラー・プロ・リーグ（ベルギー1部リーグ）のルーヴェンに活躍の場を移すも、定位置確保には至らず。半年間で公式戦5試合の出場に留まり、Jリーグへの復帰を決断した。
大畑が加入するC大阪は、今シーズン開幕前に就任したアーサー・パパス監督の下、ここまで24試合を消化した2025明治安田J1リーグで9勝7分8敗という成績を残し、勝ち点「34」で暫定10位につけている。
