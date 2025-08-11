ÅÚº½Êø¤ì¤ÇÆ»Ï©À£ÃÇ¤Ê¤É 20¿Í¤¬¸ÉÎ©¾õÂÖ¤Ë ·§ËÜ¡¦¾åÅ·Áð»Ô
¡¡µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿·§ËÜ¸©¾åÅ·Áð»Ô¤Ç¡¢ÅÚº½Êø¤ì¤Ë¤è¤êÆ»Ï©¤¬À£ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥ó¥×¾ì¤ÎµÒ¤é¤äÈòÆñ½ê¤Ë¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ20¿Í¤¬¸ÉÎ©¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾åÅ·Áð»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢É±¸ÍÄ®¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÅÚº½Êø¤ì¤Ë¤è¤êÆ»Ï©¤¬À£ÃÇ¤µ¤ì¡¢ÇòÖÖ¿¹ÎÓ¸ø±à¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ë¤¤¤¿12¿Í¤ÎµÒ¤È3¿Í¤Î½¾¶È°÷¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ15¿Í¤¬¸ÉÎ©¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÂ¾¡¢¾¾ÅçÄ®¤Ç¤ÏÈòÆñ½ê¤¬´§¿å¤·¡¢·úÊª¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿¿Í¤é5¿Í¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡»Ô¤Ï¡¢ÅÚº½¤ÎÅ±µî¤Ë¤¢¤¿¤êÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ»Ï©¤ÎÉüµì¤ò¿Ê¤á¤ëÂ¾¡¢µßÌ¿¥Ü¡¼¥È¤Ê¤É¤Ç¸ÉÎ©¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤Îµß½õ³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë