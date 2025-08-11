アニソンを通じて出会った人々を楽しませるために歌って踊って、おしゃべりまで全力を尽くす黒縁メガネのエンターテイナー・オーイシマサヨシと、アコギの弾き語りでどこまでいけるのか、その可能性をストイックに追求しているアーティスティックなシンガー・ソングライターの大石昌良とは同一人物だ。音楽家として、この2つのキャラクターを使い分けるという異色の活動を続けていくなか、アニメ『けものフレンズ』の主題歌「ようこそジャパリパークへ」のヒットをきっかけにオーイシマサヨシは大ブレイク。男性ソロアニソンシンガー初の日本武道館単独公演を大成功させ、その名をアニソン界の歴史に刻んだ彼が、満を持してこの夏＜LuckyFes＞に初参戦。アニソンフェスでは何度もトリを飾ってきた彼がアニソン界を飛び出し、自身初となる音楽フェスにアニソンだけで果敢に挑む。

◆ライブ写真

ステージに出てきたオーイシマサヨシは「アニソン界のおしゃべりクソメガネことオーイシマサヨシです！」と恒例の自己紹介をしたあと、「サインはB」でサウンドチェックを開始。「こんなかんじで僕が作ったアニソンとか歌ってるアニソンを歌っていきたいと思っていますので最後まで楽しんでいってください」とLuckyFes初出場らしい挨拶を告げながら、観客の耳をアニソンモードへと引き寄せていったところところはさすが。準備運動が整ったところで「ひとこと言わせていただいていいですか。《LuckyFesじゃなきゃダメみたい》！」と叫んで、オーイシマサヨシはいきなりアコギの弾き語りを始める。スラップ奏法によるイントロのギター捌き1つで、初見のお客さんをステージに釘付けにして、ライブは「君じゃなきゃダメみたい」で幕開け。フェイクを自在に入れていく歌の表現力、心地よい高音の伸び、ギターに加え、歌のうまさも圧巻だ。その歌がサビに入ると“今すぐ君に会いたい”のフレーズに続けて、黒縁の伊達メガネをかけた彼のコスプレファンが一丸となって“俺も！”と野太い声で合いの手のコールを入れる。冒頭からアニソンのパワー、みんなで作っていく彼のライブのノリを会場にかろやかに届けていく。

「アニソンフェスは結構出てたけれども、いろんなアーティストさんが交じる中でこんな大きなステージでやるのは初めてなので、初心者モードでお届けしたいと思います」と今日のライブについて説明したあと、曲はきらびやかなファンクと90’sのシティポップ感をミックスしたダンサブルな「なまらめんこいギャル」へ。真夏の野外に極上のウインターソングが広がると、客席には“ギャル！””ギャル！“のコールがどんどん広がっていく。それを横目で見ながら、オーイシマサヨシは華麗なダンスを披露。

アコギに歌にダンス、エンターテイナーぶりを存分に発揮した次は「僕、アニメソング以外にもいろんな曲を歌ったり書いたりしてまして、次の曲はとある番組の主題歌です」といって自らカンペ（プラカード）を持ち出してくる。「こちらのカンペどおりにやってください。ちなみに今日は強風のため、プラカード折れる可能性あります。このプラカードの命が尽きようともみんなと盛り上がれるならそれでいいと思ってます！ それではいきましょう」といって、次に歌いだしたのは「ドラゴンエネルギー」。”ここで、オーイシマサヨシの予告通り、お手製のプラカードが強風にあおられて本当に折れてしまうと、場内は大盛り上がりになった。

「さあ、こんな最高の戦士たちにもう1曲お届けしたい曲があるんです」といって、次にやる曲のために、客席からギターソロ部分でエアギターをやってくれる人を募集すると、あちこちから手が上がる。その中から抜擢した“今日の俺のギターヒーロー”の名前を尋ね「大丈夫？一生もんのトラウマをABEMAで配信することになるかもしれんけど（笑）、俺も頑張って君のデジタルタトゥーにならんように振る舞うから、みんなも協力して！」と伝えた。そしてO×Tの曲「UNION」を会場とのこの日限りのタッグ構成でお届け。観客代表“ギターヒーロー”によるエアギターと、《君を退屈から救いに来たんだ！》と熱唱するオーイシマサヨシの歌で観客の心を激しく揺さぶった。

上昇した会場のボルテージもそのままに、「uni-verse」へとなだれ込む。ここではひとり一人の歌声がゴスペルの合唱のように重なり合っていき、感動を呼び起こす。そうして《独りじゃない》と歌うオーイシマサヨシが最後、渾身のハイトーンフェイクをエモーショナルに解き放つと、会場はピースフルな空気に包まれていった。

その会場を見渡し「これがRAINBOW STAGEの景色なんやね。本当にありがとう。アニソン界に持って帰るわ」と感慨深げに告げたオーイシマサヨシ。「僕はアニソン界に拾われた人間です。レペゼン・アニソン。めちゃくちゃ大事にしてます。令和の今、いろんなアニソンがありますけども、俺が信じたアニソン、俺を救ってくれたアニソン、そういうのをずっと信じて、高らかに歌っていきたいと思います。そしていつか”アニソン王”になって、またLuckyFes、RAINBOW STAGEに帰って来たいと思います！」と、再びここに戻ってくる約束をしたあと、ラストはもちろん誰もが知っている「ようこそジャパリパークへ」。全員がフレンズとなってけもののように“うー！がぉー！“を楽しく大合唱して、テンションは爆上がり。

とんでもない多幸感が溢れるなか、ライブは終了。アニソンの素晴らしさ、楽しさを＜LuckyFes＞の歴史にしっかりと刻み込み、オーイシマサヨシはステージをあとにした。

取材・文◎東條祥恵

写真◎今元秀明

セットリスト

1.君じゃなきゃダメみたい

2.なまらめんこいギャル

3.ドラゴンエネルギー

4.UNION

5.uni-verse

6.ようこそジャパリパークへ

「ABEMA」では、LuckyFesの熱狂ライブステージを、

3日間にわたり無料・独占生中継！

見逃し配信は9月9日(火)23:59までお楽しみいただけます。

https://abema.tv/video/title/556-5

※一部アーティストは視聴対象外です

■＜LuckyFes’25＞

チケットページ：https://luckyfes.com/ticket/

オフィシャルサイト：https://luckyfes.com/

