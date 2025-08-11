Image: Shutterstock

ある日突然、Apple Watchがロックされてしまった……。

パスコードを忘れて、何度か試しているうちにロックされたのかもしれません。あるいは、時計の画面がオンになっていることに気づかず、ポケットやカバンの中で、パスコードを誤って何度も入力していた、なんてことも。

どんな経緯であれ、結果は同じ。画面には「パスコードの入力回数が多すぎます。Apple Watchをリセットして、もう一度ペアリングしてください」という、なんとも不安を煽るメッセージが表示されるだけ。何を隠そう、私が経験したのです。

10回連続で失敗するとデバイスの全データが消去される「消去モード」でなかっただけ、まだマシだったかもしれません。

自力での解決はほぼ不可能？

メッセージには「Apple Watchをリセットして」と書かれていますが、ここで大きな問題にぶつかります。一体どうやってリセットすればいいのでしょうか？

この問題に初めて直面した人は、きっと途方に暮れてしまうはず。それもそのはずで、肝心のリセット方法を一切教えてくれません。ロックされているので設定にアクセスすることもできず、本体に2つしかないボタンをいくら押してみても、リセットの選択肢は現れないでしょう。

こんなとき、どうすればいいのでしょうか？

調べてみると、リセットのプロセス自体は難しくありませんでしたが、自力でその方法にたどり着くのはほぼ不可能と言っても過言ではありません。

今回は、Apple Watchのリセット方法をお伝えします。

Apple Watch強制リセットする方法

これから紹介する手順で、パスコードの入力回数を間違えすぎた、パスコード自体を忘れてしまった、あるいはiPhoneが手元になくとも、Apple Watchをリセットできます。

Apple Watchを充電器にセットする：これがもっとも重要なポイント。充電中でないと、次のステップは機能しません。サイドボタン（細長い方のボタン）を長押しする：「メディカルID」や「緊急SOS」のスライダが表示されるまで押し続けてください。デジタルクラウンを長押しする：スライダが表示された状態で、今度はデジタルクラウンを押し続けます。数秒すると、「リセット」のオプションが表示されるはずです。「リセット」をタップし、もう一度「リセット」をタップして確定

これで、Apple Watchのすべてのコンテンツと設定の消去がはじまります。処理が完了すれば、再び新品のようにセットアップしましょう。

