大相撲夏巡業が11日、仙台市で行われ、左足親指のケガで名古屋場所を途中休場していた横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）が幕内・王鵬（25＝大嶽部屋）や同・伯桜鵬（21＝伊勢ケ浜部屋）らと13番取って9勝4敗だった。

豪快なすくい投げや力強い寄りを見せるなど、存在感を発揮。ぶつかり稽古では同じモンゴル出身の小結・欧勝馬（28＝鳴戸部屋）に胸を出した。「元の体に戻したい。まだ本調子じゃないからね。なまった体を稽古して、戻さないといけない」と引き締めた。

9日に福島県郡山市で行われた夏巡業の稽古では20番取ったという。この日は土俵下で横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）とともに境川巡業部長（元小結・両国）と話す場面もあり、「どこかの巡業で、横綱同士で稽古があるという話をした。そこまで、はっきり決めていないけど」と明かした。

痛めている左足親指付近にはテーピングを施し、「気になる。ケガだもん。痛くてもやるしかない。いつまでも痛い痛いと言い訳しても、しょうがない」。秋場所（9月14日初日・両国国技館）へ「応援してくれる人たちのためにも頑張らなくちゃ」と力強く語った。