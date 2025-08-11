µð¿Í42Æü¤Ö¤êÃù¶â2¤Ê¤é¤º¡¢¾¡Î¨5³ä¤ËµÕÌá¤ê¡¡¸Í¶¿¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤7ÇÔÌÜ¡¡4°ÂÂÇ¤Çº£µ¨10ÅÙÌÜÎíÇÔ
¡¡µð¿Í¤ÏÃæÆü¤ËÇÔ¤ì¡¢6·î30Æü°ÊÍè42Æü¤Ö¤ê¤ÎÃù¶â2¤òÆ¨¤·¤Æ¾¡Î¨5³ä¤ØµÕÌá¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2»î¹çÏ¢Â³¤ÇÃæ5ÆüÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦¸Í¶¿¤Ï4²ó¤ËºÙÀî¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¤òµö¤¹¤È¡¢5²ó¤Ë¤Ï»³ËÜ¤Ë3¹æ¥½¥í¤òÍá¤Ó¤Æ5²ó5°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï¡¢ºÆ»°Áö¼Ô¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤¢¤È°ìËÜ¤¬½Ð¤º¡¢3¼ÔËÞÂàÅêµå¤¬°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿Áê¼êÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦¥á¥Ò¥¢¤Ë5²ó¤Þ¤ÇÌµÆÀÅÀ¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤âÊ¡¡¢Æ£Åè¡¢À¶¿å¡¢¾¾»³¤Î·ÑÅê¤Ë¤«¤ï¤µ¤ì¤Æ¤ï¤º¤«4°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤ÎÌµÆÀÅÀ»î¹ç¤Ïº£µ¨12ÅÙÌÜ¤Ç¡¢ÎíÇÔ¤Ïº£µ¨10ÅÙÌÜ¡£
¡¡¸Í¶¿¤Ï7·î30Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë°ÊÍè2»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë4¾¡ÌÜ¤òÆ¨¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤Îº£µ¨7ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢2019Ç¯¤Þ¤Çµð¿Í¤ËºßÀÒ¤·¤¿ÃæÆü¡¦»³ËÜ¤Ïº£µ¨Êü¤Ã¤¿3ËÜÎÝÂÇ¤¬Á´¤Æµð¿ÍÀï¡£5·î18Æü¡ÊÅìµþD¡Ë¤ÎÂÐÀï¤Ç¤ÏËÙÅÄ¤ÈÁ¥Ç÷¤¬º£µ¨1¹æ¡¢2¹æ¤òÈïÃÆ¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Î°ìÈ¯¤¬¥×¥í10Ç¯ÌÜ¤ÇÄÌ»»9ËÜÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢§¸Í¶¿¡¡Ç´¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬°ìÈÖ¡Ê¤ÎÍ×°ø¡Ë¤Ç¤¹¡£