育児中の短時間勤務者など複数の教員が担任業務に関わるチーム担任制が各地で徐々に広がる中、京都市右京区の京都市立嵯峨野小（５０８人）では、複数の教員で１学年を担当する「学年担任制」の試みを取り入れている。

（向野晋）

育児時短の教諭

６月のある日の放課後、午後３時過ぎの職員室。育児時短を取得している森下彩華教諭（３１）をはじめ、１年の２学級を担当する３人の教員が児童の情報を共有していた。

子供の体調や家庭での様子など、保護者と学校を結ぶ連絡帳に気になる書き込みはないか、学校での生活を見ていてそれぞれが気が付いたことはないか――。「毎日、たわいないことでもざっくばらんに何でも話し合います」と森下教諭。朝は２人の子供を保育園に送り、定時より３０分遅い午前９時に出勤。放課後は１時間早い午後４時に学校を出る。「子育てと仕事が両立できるのは学年担任制のおかげ。本当にありがたい」と話す。

クラス数＋１人

小学校は教員が１人で学級を運営する学級担任制が基本になる。しかしフルタイムの教員が学級数の分だけ配置されない場合もある。

解決策の一つがチーム担任制の導入だ。フルタイム教員、育児や介護など家庭の事情がある時短勤務者、講師などの非常勤教員が連携して担任を分かち合う。

同小では２０２３年度にフルタイム教員がクラス数に足りず、時短と非常勤で１学級を担任するチーム担任制を導入。宇津木秀史校長が就任した２４年度には、さらに学級担任という概念をなくそうと、学年担任制を始めた。

学年が３学級の場合、時短教員を含めて学級数より１人多い４人で担当する。従来の担任業務だった朝の会は１時間目を担当する教員、給食指導は４時間目の教員が行う。児童の行動で気になったことや、保護者からの相談については原則として毎日情報を共有する。

「学年の全員が自分の教え子という気持ちで向き合っている」と宇津木校長。「保護者に学級担任制をやめることを宣言した時は驚かれたが、今ではすっかり浸透した」と手応えを感じている。

持続可能な体制

京都市では両立支援の一環として、２２年度から各校の判断でチーム担任制の導入を認めており、現在、１５５校のうち２７校が取り組む。背景には、育児時短制度の利用者増がある。１９年度に７９人だった利用者は、２４年度には１６０人と２倍以上に増えた。

教員の減少が課題となる中、同市教育委員会は両立支援の取り組みを積極的にアピール。採用試験を受ける動機になっている学生もいるという。

京都市教委教職員人事課はチーム・学年担任制を「多くの教員の関わりで児童を多面的、多角的にみることができ、きめ細かな指導ができる学校経営の一つの手法」などと評価。介護や育児などで働き方に制限が発生しても「担任業務を継続できれば、キャリア形成の幅は広がる」とし、「持続可能な教職員体制の構築につながり、市教委としても支えていきたい」としている。