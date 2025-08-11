¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¹¤®¤ÆÅ¾¿¦·è¤á¤¿¡Ö±Ä¶ÈÀ®ÀÓ¤¬1.5ÇÜ¤Ç¤â¡¢¥×¥é¥¹5Ëü±ß¡×20Âå²ñ¼Ò°÷¤Î¼ºË¾¡¡°ìÊý¡¢¼ê¼è¤ê100Ëü±ßÄ¶¤Ç¡ÖÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡×30Âå¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÌÂ¤¤
Å¾¿¦¼Ô¸þ¤±¤Îµá¿Í¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥Ê¥¹¸å¡×¤Ë·ÇºÜ¼Ò¿ô¤¬Áý¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤âÀÎ¤â¡Ö¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡×¤Ï¡¢Å¾¿¦¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£´üÂÔ¤·¤¿¤Û¤É¤Î¾ÞÍ¿¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ºÅ¾¿¦¤ò·è°Õ¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢ÁÛÄê°Ê¾å¤Î»Ùµë³Û¤Ëµ¤»ý¤Á¤ò°ú¤¤È¤á¤é¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¡²è¡ÛÃËÀ¾å»Ê¡Ö¥»¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¥¹¤Ç½ª¤ï¤ë¤â¤Î¤Ê¡¼¤ó¤À¡©¡×¡¡¥Ð¥¤¥ÈÃç´Ö½÷À¤ÎÌÏÈÏ²òÅú¤Ë¡Ö´°àú¤ÊÊÖ¤·¡ª¡×
¡Ö¤¢¤ì¤À¤±´èÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£Ì¤Íè¤Ê¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¡×
´ØÅìºß½»¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦B¤µ¤ó¡Ê20Âå¡Ë¤Ï¡¢Æþ¼Ò5Ç¯ÌÜ¤Î±Ä¶È¿¦¤Ç¤¹¡£Ç¯¼¡Åª¤Ë¤ÏÃæ·ø¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»Å»ö¤ËÉÔ°Â¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ë¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÄó°Æ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÒÆâ¤Ç¤Ï¿·Â´ºÎÍÑ¤Î¹Êó¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½çÄ´¤Ê²ñ¼Ò°÷À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÐÌ³Àè¤Ï¡¢¼Ò°÷¿ô¤³¤½Â¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÎÎò»Ë¤¬Ä¹¤¯¡¢Âà¿¦¼Ô¤Î¾¯¤Ê¤¤Ç¯¸ù½øÎó·¿¤Î´ë¶È¤Ç¤¹¡£½¢¿¦³èÆ°Ãæ¡¢Éô³è¤ÎÀèÇÚ¤«¤é¡ÖÃÏ¸µËÜ¼Ò¤Î¥Û¥ï¥¤¥È´ë¶È¡×¤È´«¤á¤é¤ì¤¿ÄÌ¤ê¡¢¥Î¥ë¥Þ¤Ë¶¯¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Æþ¼ÒÁ°¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Î´Ä¶¤Ç°Â¿´¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë°ìÊý¡¢¤Û¤«¤Î²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Âç³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤¬Áá¤¯¤â´ÉÍý¿¦¤Ë¾º¿Ê¤·¤¿¤ê¡¢±Ä¶ÈÀ®ÀÓ¤ò¾å¤²¤ÆÇ¯¼ý¤¬Âç¤¤¯Ä·¤Í¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¤¿¤Ó¡¢¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤È¤·¤¿»×¤¤¤¬Êç¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢¿ôÇ¯Á°¤Ë·ÀÌó¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¸ÜµÒ¤ò¡¢ÀèÇÚ¼Ò°÷¤«¤é°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¦¥Á¤Î¥ß¥¹¤Ç¼è°ú¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿²ñ¼Ò¤À¤«¤é¡¢ºÆ·ÀÌó¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¤±¤É´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡×¤È¹Í¤¨¤¿B¤µ¤ó¡¢²¿¤ÈÈ¾Ç¯´Ö¤ÇºÆ¤Ó·ÀÌó¤ò¤Þ¤È¤á¡¢±Ä¶ÈÀ®ÀÓ¤òÁ°Ç¯Èæ1.5ÇÜ¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¾ÞÍ¿¤Ï¡¢É¾²Á¤Ë¤ï¤º¤«¤Ê²ÃÅÀ¤¬¤Ä¤¤¤¿ÄøÅÙ¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÁý¤¨¤¿¤Î¤Ï³ÛÌÌ¤Ç5Ëü±ß¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö±Ä¶ÈÀ®ÀÓ¤¬¿¤Ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ç¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹É¾²Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤³¤Þ¤ÇÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤³¤ÎÉ¾²Á¤À¤È»×¤¦¤È¡¢º£¸å¤â´èÄ¥¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤»¤ó¡£±Ä¶ÈÀ®ÀÓ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤¦¤Á¤ËÅ¾¿¦¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
À®²Ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ö¤ó¡¢ÍîÃÀ¤â¤Ò¤È¤¤ïÂç¤¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂçÂæ¤Ë¤Î¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥Ê¥¹³Û¡£Å¾¿¦¹Í¤¨¤Æ¤¿¤±¤É¡Ä¡×
´ØÀ¾ºß½»¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦C¤µ¤ó¡Ê30Âå¡Ë¤Ï¡¢Âç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¼ÒÆâ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¹½ÃÛ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤Î¿¦¾ì¤ËÅ¾¿¦¤·¤Æ2Ç¯ÌÜ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏIT´ë¶È¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Å¾¶Ð¤Î¼Îá¤òµ¡¤Ë¡Ö´ðËÜÅª¤ËÅ¾¶Ð¤¬¤Ê¤¯¡¢Ç¯¼ý¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë²ñ¼Ò¡×¤Ø¤ÎÅ¾¿¦¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¿·¤·¤¤¿¦¾ì¤Ç¤Î¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤Ï¡¢C¤µ¤ó¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¾¯¤·°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Ä¾Â°¤Î¾å»Ê¤Ï¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢½Ð¿È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤Þ¤Ò¤È¤Ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¦¤Þ¤¯¼è¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ëÁê¼ê¡£
¡Ö²Æ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤¿¤éÅ¾¿¦³èÆ°¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡£¤É¤¦¤»É¾²Á¤âÄã¤¤¤À¤í¤¦¤·¡Ä¡Ä¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤½¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Î¡ÖËþ³Û¡×¥Ü¡¼¥Ê¥¹ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿B¤µ¤ó¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£É¾²Á¤È¤·¤Æ¤ÏÄÌ¾ï¤ÎººÄê¤Ç¡ÖÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¤Ê¤¤¡×¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤Î¶ÈÀÓ¹¥Ä´¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È²ñ¼Ò°÷¿ÍÀ¸½é¤Î¡Ö¼ê¼è¤ê100Ëü±ß±Û¤¨¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î³Û¤ò²ÈÂ²¤ËÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö¤¤¤¤²ñ¼Ò¤À¤Í¡ª¡ª¡×¡Ö¼¤á¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç¼ê¤Ï°Â¿´¤À¤è¡×¤ÈÅ¾¿¦¤ËÂçÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
C¤µ¤ó¼«¿È¤â¡¢¡ÖÆÃ¤Ë°¤¤É¾²Á¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤¦¾¯¤·Â³¤±¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤Ï¤ê¡¢ÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ë¶â³Û¤Ë¤Ïµ¤»ý¤Á¤òÂç¤¤¯Æ°¤«¤µ¤ì¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾ÞÍ¿¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤ÇÅ¾¿¦¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×69.1¡ó
¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¤¬¹Ô¤Ã¤¿2025Ç¯5·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡Ö²Æ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ÈÅ¾¿¦¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Å¾¿¦·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÀµ¼Ò°÷¤Î¤¦¤Á69.1¡ó¤¬¡Ö¾ÞÍ¿¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤òÍýÍ³¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤ÎÊ¿¶Ñ¾ÞÍ¿³Û¤Ï38.2Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¡ÖÍ½ÁÛ¤è¤ê¾ÞÍ¿¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Å¾¿¦¤ò¤ä¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï33.3¡ó¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÎÊ¿¶Ñ¾ÞÍ¿³Û¤Ï107.1Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡¾ÂÅÄ ³¨Èþ¡Ê¤Ì¤Þ¤¿¡¦¤¨¤ß¡Ë¿Íºà¶È³¦¤äÂç³Ø¥¥ã¥ê¥¢¥»¥ó¥¿¡¼ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤Ê¤É¤Ë20Ç¯°Ê¾å·È¤ï¤ë¹ñ²È»ñ³Ê¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡£