¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê11Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤Î4²ó¡£ÀèÆ¬¤ÎÌøÄ®Ã£¤¬»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¡£1»à¸å¡¢7ÈÖ»³ËÜ·ÃÂç¤È8ÈÖÌîÂ¼Í¦¤Îº¸Á°ÂÇ¤ÇËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ÀèÈ¯¤ÎÂ¹°×âý¤òKO¤·¤¿¡£
¡¡9ÈÖËÒ¸¶Âç¤Ï¡¢Âå¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¾å¸¶·òÂÀ¤«¤é±¦Á°Å¬»þÂÇ¡£²¼°ÌÂÇÀþ¤Î3Ï¢ÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡ËÒ¸¶Âç¤Ï¡ÖËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀäÂÐ¤ËÀ¸¤«¤½¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¤Ð¤¢¤Á¤ã¤óÍê¤à¡Ù¤ÈÇ°¤¸¤ÆÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¥Ô¥ó¥Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢º£Ç¯Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤ò¤·¡¢ÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¡¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢²¿¤È¤«¾¡¤Á¤Ë·Ò¤²¤ÆÏ¢¾¡¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£