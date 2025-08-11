¡ÚÃæ·Ñ¡Û²ÈÂ²4¿Í¤¬ÅÚº½Êø¤ì¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì50Âå¤ÎÉã¿Æ¤¬ÉÔÌÀ¤Î¸½¾ì¤ÇÃËÀ¤¬¿´ÇÙÄä»ß¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¡ÄÊ¿Ç¯£±¥«·îÊ¬¤Î±«¤¬£±Æü¤Ç¹ß¤ë¡¡·§ËÜ¡¦¹Ãº´Ä®
µ¤¾ÝÄ£¤Ï11Æü¸á¸å3»þ45Ê¬¡¢·§ËÜ¸©¤Î¶ÌÌ¾»Ô¤äÄ¹½§Ä®¤Ê¤É¡¢7¤Ä¤Î»Ô¤ÈÄ®¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿Âç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤òÂç±«·ÙÊó¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
·§ËÜ¸©Æâ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÆ»Ï©¤Î´§¿å¤ä²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ë¤è¤ëÅÚº½ºÒ³²¤ÎÈï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï°ú¤Â³¤¿È¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·§ËÜ¡¦¹Ãº´Ä®¤ÎÅÚº½Êø¤ì¤Î¸½¾ì¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó·§ËÜ¡¦»ûÅÄºÚ¡¹³¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
11Æü¸á¸å3»þ50Ê¬¸½ºß¡¢±«¤Ï¤ä¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£±ü¤Ë¸«¤¨¤ëÃÝ¤ä¤Ö¤Ï»³È©¤¬Âç¤¤¯¤¨¤°¤é¤ì¡¢ÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¼¤Ë¤¢¤ëÌ±²È¤ËÅÚº½¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¡¢·úÊª¤ÏÅÝ²õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÌ±²È¤Î½»Ì±¤ÏÈòÆñ¤·¤ÆÌµ»ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶á½ê¤Ë½»¤à»Ò¶¡2¿Í¤ò´Þ¤à²ÈÂ²4¿Í¤¬¡¢11Æü¸áÁ°4»þ¤´¤í¼Ö¤ÇÈòÆñ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼Ö¤´¤ÈÅÚº½Êø¤ì¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÊ¤È4ºÐ¤È1ºÐ¤Î»Ò¶¡2¿Í¤Ï¾ÃËÉ¤Ë¤è¤Ã¤Æµß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢50Âå¤ÎÉã¿Æ¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤ê·üÌ¿¤ÊÁÜº÷¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÈ¯ºÒ¤«¤é9»þ´Ö¸å¤È¤Ê¤ë¸á¸å1»þÈ¾¤´¤í¡¢ÅÝ²õ¤·¤¿·úÊª¤ÎÆâÉô¤Ç¡¢ÃËÀ¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÍÄê¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ê³ÎÇ§¤Ï¤³¤ì¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¹Ãº´Ä®¤Ï¡¢8·î6Æü¤«¤é¤Î¹ß¤ê»Ï¤á¤«¤é¤ÎÁí±«ÎÌ¤¬¡¢¸©Æâ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯700mm¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Ãº´Ä®¤ÎÊ¿Ç¯8·î1¥«·îÊ¬¤Î3ÇÜ°Ê¾å¤ÎÂç±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂ¾¤Ë·§ËÜ¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢·§ËÜ»ÔÆî¶è¤Ç60Âå¤ÎÃËÀ¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢¶ÌÌ¾»Ô¤Ç¤Ï¡Ö¿Í¤¬Àî¤ËÎ®¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡×¤È¤ÎÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢ÁÜº÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÄÌÊó¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÄ¾ÀÜ¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸á¸å3»þ¤ËÁÜº÷¤ÏÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·§ËÜ¸©Æâ¤ÏÈï³²¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¯¡¢¤¤¤Þ¤ÀÈï³²¤ÎÁ´ÍÆ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
·§ËÜ¸©Æâ¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Âç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤Ï²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌýÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯°ú¤Â³¤¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£