キリ×ミニオンのコラボが再び！可愛すぎる限定パッケージ登場

昨年も大人気だった「キリ＆スティック」×ミニオンのコラボパッケージが、今年も数量限定で登場！カルシウム豊富でやさしい味わいのチーズディップとクラッカーがセットになったおやつに、ユニークでキュートなミニオンたちのデザインが施され、見た目にも楽しい仕上がりに。お子様とのおやつタイムや、お出かけのお供にもぴったりです。今回は全12種の限定パッケージが登場し、選ぶ楽しさも満点です♡

手軽＆栄養満点のおやつにぴったり

忙しい毎日の中でも手軽に栄養補給ができる「キリ＆スティック」は、プレーン味のクリーミーなチーズディップとスティック状クラッカーが1つのパックに。

カルシウムは牛乳の約3倍※3、しかも低カロリーで、小さなお子様から大人の女性まで幅広く愛されています。約30％が“子供を持つママ世代”というデータも納得の支持率です。

12種のミニオンパッケージにときめく

2025年のコラボでは、アルミふたを含む全12種のミニオンデザインが登場！どのデザインが入っているかは開けてからのお楽しみ。

キュートな見た目で、お子様との会話もはずみそう。ちょっとしたギフトやパーティーのプチお土産にもおすすめです。

サイズ展開と価格をチェック♪

1パック入り

価格：118円（税込）

3パック入り

価格：322円（税込）

8パック入り（販路限定）

価格：860円（税込）

「キリ＆スティック プレーン」は、用途に応じて選べる3つのサイズを展開。いずれも数量限定のため、見つけたらぜひゲットしておきたい注目アイテムです。

見逃せない限定コラボ♡

手軽さ、栄養価、そしてキュートな見た目で人気の「キリ＆スティック」から、今年もミニオンとのスペシャルなパッケージが登場！

数量限定のため、気になる方は早めのチェックが◎。可愛いだけじゃない機能性で、親子のおやつタイムをもっと楽しく、もっと笑顔にしてくれますよ♪