¡ÖÂç±«¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¤¾Ý¾ðÊó¡×¡¡Âçµ¤ÉÔ°ÂÄê¤ÇÂç±«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¡¡12ÆüÃëÁ°¤Þ¤ÇÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å·Ù²ü¡Ô¿·³ã¡Õ
¿·³ãÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ï£±£±Æü¸á¸å£´»þ£³£°Ê¬¡¢¡ÖÂç±«¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·³ã¸©µ¤¾Ý¾ðÊó¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¯É½ÆâÍÆ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
Á°Àþ¤¬²«³¤ÉÕ¶á¤«¤éÀ¾ÆüËÜÆüËÜ³¤Â¦¤òÄÌ¤Ã¤ÆÅìËÌÃÏÊý¤Ø¤Î¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°Àþ¾å¤Î²«³¤ÉÕ¶á¤ËÄãµ¤°µ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÅì¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°Àþ¤Ï£±£²Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÀ¾ÆüËÜÆüËÜ³¤Â¦¤«¤éÅìËÌÃÏÊý¤ËÄäÂÚ¤·¡¢Á°Àþ¾å¤ÎÄãµ¤°µ¤ÏÂÐÇÏ³¤¶®ÉÕ¶á¤òÄÌ¤Ã¤Æ£±£²ÆüÌë¤Ë¤ÏËÌÎ¦ÉÕ¶á¤Ø¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ËÌÎ¦ÃÏÊý¤Ç¤Ï£±£³Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÁ°Àþ¤äÄãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹ß¤ê»Ï¤á¡Ê£±£°Æü£°£²»þ¡Ë¤«¤é£±£±Æü£±£¶»þ¤Þ¤Ç¤Î¹ß¿åÎÌ¡Ê¥¢¥á¥À¥¹¤Ë¤è¤ëÂ®ÊóÃÍ¡Ë
¡¡¡¡º´ÅÏ»Ô±©ÌÐ¡¡£±£¸£³¡¥£°¥ß¥ê
¡¡¡¡¿·³ã¡¡¡¡¡¡¡¡£±£µ£·¡¥£°¥ß¥ê
¡¡¡¡¿·³ã»Ô¾¾ÉÍ¡¡£±£²£¹¡¥£µ¥ß¥ê
¡¡¡¡ÂÛÆâ»ÔÃæ¾ò¡¡£±£²£·¡¥£°¥ß¥ê
¡¡¡¡´ØÀîÂ¼²¼´Ø¡¡£±£²£´¡¥£°¥ß¥ê
£±£±Æü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë£±»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢
¡¡¡¡²¼±Û¡¡£´£°¥ß¥ê
¡¡¡¡Ãæ±Û¡¡£´£°¥ß¥ê
¡¡¡¡¾å±Û¡¡£´£°¥ß¥ê
¡¡¡¡º´ÅÏ¡¡£´£°¥ß¥ê
£±£²Æü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë£±»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢
¡¡¡¡²¼±Û¡¡£µ£°¥ß¥ê
¡¡¡¡Ãæ±Û¡¡£µ£°¥ß¥ê
¡¡¡¡¾å±Û¡¡£µ£°¥ß¥ê
¡¡¡¡º´ÅÏ¡¡£µ£°¥ß¥ê
£±£±Æü£±£¸»þ¤«¤é£±£²Æü£±£¸»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë£²£´»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢
¡¡¡¡²¼±Û¡¡£±£°£°¥ß¥ê
¡¡¡¡Ãæ±Û¡¡£±£²£°¥ß¥ê
¡¡¡¡¾å±Û¡¡£±£µ£°¥ß¥ê
¡¡¡¡º´ÅÏ¡¡£±£²£°¥ß¥ê
¤½¤Î¸å¡¢£±£²Æü£±£¸»þ¤«¤é£±£³Æü£±£¸»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë£²£´»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢
¡¡¡¡²¼±Û¡¡£±£°£°¥ß¥ê
¡¡¡¡Ãæ±Û¡¡£±£°£°¥ß¥ê
¡¡¡¡¾å±Û¡¡£±£°£°¥ß¥ê
¡¡¡¡º´ÅÏ¡¡£±£°£°¥ß¥ê
¿·³ã¸©¤Ç¤Ï¡¢£±£²ÆüÃëÁ°¤Þ¤ÇÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢£±£³Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£