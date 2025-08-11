¡ÖÍ¥Ëá¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¡Ö¤¤¤¤¤ä¤Ä¤À¤Ê¡×¼¯Åç40ÈÖ¤ÈÄ¹Í§¥æ¥Ë¤Î¥¥Ã¥º¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤Û¤Ã¤³¤ê
¡¡¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤¬£¸·î11Æü¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£¡ÖºòÆü¤âºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ®¤¤±þ±ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯¿®¤·¤¿¡£
¡¡10Æü¤ËJ£±Âè25Àá¤ÇFCÅìµþ¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡£81Ê¬¤ËÅÄÀîµü²ð¤¬µó¤²¤¿£±ÅÀ¤ò¼é¤êÈ´¤¡¢£±¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ç¤ÏÆ±Æü¤Î£´Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î£±¤Ä¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡FCÅìµþ¤Î¥æ¥Ë¤òÍè¤¿»Ò¤É¤â¤¬ÎëÌÚÍ¥Ëá¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï£µÈÖ¡£¼¯Åç¤Î40ÈÖ¤ÎÇØÃæ¤Ëº¸¼ê¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö£±ËçÌÜ¤ÎÍ¥Ëá¤µ¤ó¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¡×¡ÖÍ¥Ëá¤ÎÇØÃæ¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤·¤¿»Ò¶¡¤ÏÂçÊª¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÄ¹Í§¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó!?¡×¡ÖDAZN¤Ç¸«¤¿»þ¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿¡×¡ÖÎëÌÚ¤âÍ¥¤·¤½¤¦¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤ÏÍ¥Ëá¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤ò¸«È´¤¯ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÍ¥Ëá¤¤¤¤¤ä¤Ä¤À¤Ê¡×¡ÖÎëÌÚÍ¥Ëá¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¤¿Í¤Ç¤¹¡×¡ÖÍ¥Ëá¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤è¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¼¯Åç¤ÏFCÅìµþÀï¤Î¾¡Íø¤Ç¼ó°Ì¤ËºÆÉâ¾å¡£¼¡Àá¤Ï16Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
