¡¡¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¦£²²óÀï¡¢¹âÀî³Ø±à£¸¡Ý£µÌ¤ÍèÉÙ»³¡×¡Ê£±£±Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡¹âÀî³Ø±à¡Ê»³¸ý¡Ë¤¬ÂÇ·âÀï¤òÀ©¤·¡¢£´Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½éÀïÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡¹âÀî³Ø±à¤Ï£²ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤ÎÆó²ó¡¢±óÌð¤Î¥½¥í¤ÇÈ¿·â¡£¤µ¤é¤Ë¼ãÆ£¤Î£²ÅÀÆóÎÝÂÇ¤ÇµÕÅ¾¤·¤¿¡£Æ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿»Í²ó¤Ë¤Ï±óÌð¤¬Áö¼Ô°ìÁÝ¤Î£³ÅÀÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ºÆ¤Ó¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¿Ø¤ÏÌÚ²¼¤¬£µ²ó£´¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢Ï»²ó¤«¤é¾¾ËÜ¤Ø·ÑÅê¡£¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¤ÇÁê¼ê¤ÎÈ¿·â¤ò¤«¤ï¤·¤¿¡£
¡¡Ì¤ÍèÉÙ»³¤Ï°ì²ó¡¢Ãæ¹þ¤Î£²¥é¥ó¤ÇÀèÀ©¡£¤À¤¬¡¢ÃíÌÜ¤Îº¸ÏÓ¡¢¹¾Æ£¤¬Ï»²óÅÓÃæ£¸¼ºÅÀ¤ÈÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£