Âç±«¤ÇÂ»ß¤á¤µ¤ì±Ø¤ÇÌë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¿Í¤â¡Ä¡Ö¤¢¤¹¤¬»Å»ö¡Ä¡×¶å½£¿·´´ÀþÁ´Àþ±¿Å¾ºÆ³«¤Ç°ÂÅÈ¤ÎÀ¼
±«¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÎJRÇîÂ¿±Ø¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¡¦Æü¹â¿¿¼Â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
JRÇîÂ¿±Ø¤Î¿·´´Àþ²þ»¥¸ýÁ°¤Ç¤¹¡£»³ÍÛ¿·´´Àþ¤Ï°ìÉô¤ÇÂ¿¾¯¡¢Îó¼Ö¤ÎÃÙ¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÄÌ¾ï±¿¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í¤ÎÎ®¤ì¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
10Æü¤Ï¸á¸å¤«¤é»³ÍÛ¿·´´Àþ¡¢ºßÍèÀþ¤È¤â¤Ë±¿Å¾¤¬¸«¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤ê¡¢¶á¤¯¤Î¥Û¥Æ¥ë¤â¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ÎÊÕ¤ê¤ËºÂ¤ê¹þ¤ó¤ÇÌë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Îó¼Ö¤ÎÊÑ¹¹¼êÂ³¤¤Ê¤É¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ß¤É¤ê¤ÎÁë¸ý¤Ë¤Ï100ÁÈ°Ê¾å¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬½çÈÖÂÔ¤Á¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º®»¨¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢11Æü¤Î»ÏÈ¯¤«¤é±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¶å½£¿·´´Àþ¤Ï¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢ÇîÂ¿¤È¼¯»ùÅçÃæ±û¤Î´Ö¤ÎÁ´Àþ¤Ç¾å²¼¤È¤â±¿Å¾¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡²¬¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿30Âå¤Î½÷À¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤¹¤¬»Å»ö¤Î¤¿¤á¡¢11Æü¤Î¤¦¤Á¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢JR¶å½£¤ÎºßÍèÀþ¤Ï°ìÉô¶è´Ö¤Ç±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å´Æ»¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ê¤É¤ÇºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£